Девочка из Владимира спела в «Голосе» арию из «Дракулы»

В минувшую субботу жители Владимирской области прильнули к голубым экранам, чтобы поболеть за землячку. Новый, четвертый сезон, главного детского вокального шоу страны подарил нам встречу с талантливой жительницей Владимира. Рената Рамазанова учится в гимназии № 23, занимается в детской школе искусств и школе мюзикла Ларисы Семиной, играет на фортепиано и мечтает поступить в ГИТИС.

– В детстве я занималась танцами, но мне это совсем не нравилось. Я была вредная, мне не хотелось танцевать. Сейчас я тоже вредная, но не до такой степени. В свободное время я пробую написать свою песню, – охарактеризовала себя Рената перед выходом на большую сцену.

На слепом прослушивании Рената исполнила арию Мины из мюзикла «Дракула»на немецком языке и с первых секунд заинтриговала членов жюри. Первым на заветную красную кнопку нажал Дима Билан, а вскоре свое кресло к участнице проекта развернула и Нюша. По окончании выступления зрители и жюри аплодировали Ренате стоя.

– Это было оригинально и очень-очень трогательно, – отметил Валерий Меладзе. – Если бы мои коллеги не повернулись, я бы точно повернулся, потому что этот человек достоин того, чтобы попасть в любую из наших команд.

Дмитрий Билан не скрывал, что мечтает увидеть Ренату в своей команде.

– У нас такого имени никогда не было, – сказал наставник. – Я хочу вам выразить благодарность за то, что вы так серьезно относитесь к фразам. Вы – герой, потому что петь согласные на немецком, потом, не прерывая фразу, переходить на другую ноту – выше и выше… Это делают только профессионалы.

Немного подумав, Рената сделала свой выбор в пользу Нюши. Теперь участницу из Владимира ждет следующий этап конкурса «Поединки», а если повезет, то мы увидим землячку и в финале проекта. Кстати, завтра Рената отметит свой День рождения – победа в первом туре «Голоса», безусловно, хороший подарок, который девочка сделала себе и всем жителям Владимирской области.