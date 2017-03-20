Гран-при СуздальФеста отправится на Урал

В Суздале подвели итоги XXII Открытого российского фестиваля анимационного кино. Как сообщает официальный сайт мероприятия, анимационный фильм «Среди черных волн» молодого режиссера Анны Будановой из Екатеринбурга получил главный приз.

11-минутная драма снята по мотивам древней северной легенды, согласно которой души утонувших людей превращаются в морских животных. Охотник крадёт шкуру девушки-тюленя, и она не может превратиться в животное. Девушка становится его женой, но всё чаще с тоской поглядывает на море…

Работа уже получила награды на фестивалях в Бельгии, Португалии, Швейцарии и Японии. Однако работу можно увидеть только на фестивалях и анимационных показах. В открытом доступе она появится в будущем году.

Специальным призом «за чувственность и гармонию выразительных средств» жюри суздальского фестиваля отдало фильму «Джони-Бони-Бо» (режиссер Елизавета Скворцова), спецприз за поэтичность получила картина «Два трамвая» Светланы Андрияновой.

Лучшим профессиональным короткометражным фильмом стал «Рыбы, пловцы, корабли» (Дмитрий Геллер, Андрей Кулев), а в номинации «Лучший фильм для детей» – «Бельчонок и санки» режиссера Олеси Щукиной.

Подробнее обо всех номинациях и наградах фестиваля можно узнать здесь

На фото: фрагмент мультфильма “Среди черных волн”

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