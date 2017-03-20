Большегрузам ограничат въезд в Муром

Соответствующее постановление подписал глава округа Муром Евгений Рычков. Как сообщает портал “Муром24”, согласно документу, такие меры коснутся большегрузов, в которых нагрузка на каждую ось транспортного средства будет превышать отметку в 6 тонн.

Управлению ЖКХ поручено в данный период выдавать ограниченное количество разрешений на проезд транспортных средств по автодорогам общего пользования.

Сообщается, что вводимые меры помогут сохранить дорожное полотно в период весенней распутицы.

Вместе с тем ограничение движения не распространяется: на международные перевозки грузов, пассажирские перевозки автобусами; перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов; транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ.

Фото: http://rk.karelia.ru/tag/ugadn-po-karelii/