Владимирцев тайно приглашают на сортировку мусора в Костроме

Жителей Доброго в областном центре зовут смотреть на мусоросортировочную станцию в Кострому. Аналогичную, напомним, хотят построить во Владимире. Общественные слушания по этому вопросу прошли 21 февраля в Экспоцентре.

Эмоций тогда было через край. Граждане возмущались, в первую очередь, намерением разместить предприятие, явно не озонирующее воздух, в пойме Клязьмы – на бывших угольных копиях Владимирской ТЭЦ (Большая Нижегородская, 108).

И вот сегодня в открытом доступе (на странице в соцсетях одного из владимирских чиновников) появился интересный документ за подписью директора департамента природопользования и охраны окружающей среды Алексея Мигачева. Он датирован 2 марта т.г. и адресован градоначальнику Андрею Шохину.

Главный защитник природы региона просит до 6 марта (до сегодняшнего дня!) сдать список граждан, готовых поехать в Кострому и увидеть своими глазами сортировочную станцию, запущенную там в прошлом году.

Сергей Сухопаров, начальник отдела по охране окружающей среды мэрии, просит СЕГОДНЯ откликнуться жителей Доброго, желающих поехать в Кострому и посмотреть на работу предприятия по сортировке отходов.

Не совсем понятно, почему до сих пор нет подобного приглашения на официальном сайте мэрии? Судя по активности горожан, проявленной в ходе общественного обсуждения проекта, многие хотели бы увидеть его собственными глазами и убедиться, что идея сортировать мусор в городской черте безопасна и крайне полезна.

Фото: http://ic.pics.livejournal.com/ecostrat/ 53463509/5414/5414_original.jpg