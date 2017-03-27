Увольнения планируются даже на свинокомплексе и в воинской части

Свыше 10,6 млн рублей задолжала своим работникам компания ПК «ВЭМЗ», более 7,4 млн рублей – ВПО «Прогресс», порядка 3,4 млн рублей – «ВТМ-Владимир», по 2,1 млн рублей – «Владимирский Промстройпроект» и «Владимирское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие».

По данным Госинспекции по труду, на которые ссылается мэрия Владимира, в числе должников есть и муниципальное предприятие – кинотеатр «Художественный». Работодатели задолжали персоналу 44,7 тысяч рублей.

К середине марта в списках безработных значится 2,2 тысячи жителей областного центра. Еще более 2600 человек заняты неполную рабочую неделю или находятся в «простое». Из них 1191 человек числятся на заводе «Точмаш» и 1114 – на «Автоприборе».

По информации мэрии, еще 77 владимирцев планируют уволить. Это 12 работников «Точмаша», 35 – комплекса по свиноводству «Владимирское», 15 – ВПО «Прогресс», четыре человека намерена сократить войсковая часть 55443-ВГ и, кроме того, работу, возможно, потеряют 15 владимирцев, трудящихся в пос. Добрятино-4 Гусь-Хрустального района.

Фото: http://novostimira.net/uploads/posts/p/2014-12-21/v _sevastopole_nachalas_akciya_po_otboru_na_sluzhbu_po_kontraktu.jpg