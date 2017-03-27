Почта работает, как хочет. Или вообще не работает

Шестнадцатое почтовое отделение на улице Ранжева обслуживает сразу несколько микрорайонов с общим населением почти в 10 тысяч человек – почти как небольшой город. Но мало того, что добираться туда приходиться по отвратительным разбитым дорогам – оказавшись у заветных дверей, клиенты порой упираются в наглухо закрытую дверь.

На фасаде здания, в котором находится почта, на облезлой и местами ржавой металлической входной двери красуется объявление, согласно которому рабочий день почтового отделения почему-то сокращен на два часа, а пятница объявлена дополнительным выходным днем.

Как значится в этой бумажке на дверях почты, в которой нет ни ссылки на какой-либо приказ руководства, ни объяснения причин изменения распорядка работы, такой режим установлен на март. А рядом красуется добротная цветная табличка с официальным распорядком работы того же 16-го отделения: рабочий день в будни с 8.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 18.00, все рабочие дни без обеда, выходной – воскресенье.

На самом деле распорядок такой: в рабочий день с 9.00 до 19.00, в субботу – с 9.00 до 18.00, в пятницу «лишний» выходной, в воскресенье – тоже выходной, кроме того, каждый рабочий день с 13.00 до 14.00 перерыв, в том числе и в субботу.

Таким образом, почтовое отделение недорабатывает против первоначально установленного им же распорядка целых 25 часов в неделю. Из-за этого ковровчане, в том числе пенсионеры, вынужденные пользоваться почтой на Ранжева, сталкиваются с массой проблем. Тем более что, к примеру, нынешний пятничный выходной «блуждающий» – в предыдущие месяцы таким выходным днем случались и другие дни недели.

Кстати, в минувшем году среди ковровчан распространился слух о том, что число почтовых отделений в городе может быть сокращено. Эта информация тогда не подтвердилась. Но такие примеры, как работа 16-го почтового отделения, свидетельствуют о том, что качество почтового обслуживания в Коврове оставляет желать лучшего.

Добавлено в 11.40

Комментарий УФПС по Владимирской области:

Доставка социальных пособий и корреспонденции клиентам ОПС Ковров 601916 происходит в штатном режиме. Все выплаты осуществляются в срок и в полном объеме. Режим работы в ОПС был временно изменен в связи с неукомплектованностью штата. Данное решение было согласованно с администрацией Владимирской области и с администрацией города Коврова. Руководством почтамта принимаются все необходимые меры для скорейшего возобновления работы почтового отделения: объявления об имеющейся вакансии размещаются в средствах массовой информации и в отделениях почтовой связи, отдел кадров и руководство почтамта работают в постоянном контакте со службой занятости.

По всем вопросам, связанным с обслуживанием, клиенты могут обратиться по телефону «горячей» линии Ковровского почтамта: (49232) 2-11-44 или по телефону УФПС Владимирской области: (4922) 43-12-51.