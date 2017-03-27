Владимирский таксист задержан за распространение наркотиков

Таксиста задержали сотрудники вневедомственная охраны. Прибывшие на место полицейские установили, что 26-летний мужчина находился за рулем в состоянии наркотического опьянения. В ходе личного досмотра у него было обнаружено и изъято 19 пакетиков с расфасованным синтетическим наркотиком “соль” общей массой более 11 граммов.

Кроме этого было установлено, что мужчина занимался распространением наркотиков через закладки в тайники, наркотические вещества из которых также были изъяты сотрудниками полиции.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Таксисту грозит наказание от 10 до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

Кроме того, за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на молодого человека был составлен административный протокол, предусматривающий наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

В настоящее время мужчина находится под домашним арестом. Полицией проводятся мероприятия по установлению источника получения наркотических средств и лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков.

Фото: http://www.novoteka.ru/seventexp/12746447/30302910