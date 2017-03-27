В Коврове провалилась ещё одна легковушка

Местный житель Владимир Новиков вызвал по телефону такси. Однако таксист до подъезда его многоэтажки так и не доехал. В нескольких десятках метров от подъезда «Шевроле-Ланос» намертво завяз передними колесами в глинистой жиже там, где теоретически должен быть твердый асфальт. Все попытки молодого водителя выбраться самостоятельно успехом не увенчались. Иномарка погрузилась в жидкую грязь по самый бампер.

Оказалось, что как раз в том месте накануне произошла авария на водопроводе, поэтому грунт размыло. Хорошо еще, что в ловушку угодил таксист, а не спешащая на срочный вызов «Скорая помощь», для которой промедление порой смерти подобно.

В итоге машину таксиста вытянули при помощи другой техники, а опасное место огородили яркой лентой, потому что там теперь не только ездить, но и пешком ходить опасно.

Кстати, к дому № 16/2 на Куйбышева, откуда поступил заказ на такси, проехать вообще затруднительно со всех сторон. «Шестерка» из всех ковровских микрорайонов сегодня отличается особым, можно даже сказать, вопиющим бездорожьем.

Даже самые главные улицы там – Муромская, Ранжева, Колхозная и Куйбышева разбиты до крайности и проезд по ним затруднен, в ненамного лучшем состоянии и тротуары. Что же касается проездов во дворы, то они, как оказалось, еще опаснее.

Ранее в феврале текущего года асфальт в Коврове уже проваливался на улицах Еловой и Волго-Донской, причем в первом случае в ямы угодили сразу две легковушки, одну из которых «прославили» в телесюжете по «Первому каналу» на всю страну.