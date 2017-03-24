Обещав помощь многодетной семье, власть передумала

Олег с супругой и детьми проживал в центре Владимира – на Подбельского с 2008 года. Посмотрите налево – Троицкий храм, а теперь развернитесь – областное УМВД. Когда меня спрашивают, считается ли престижным для проживания район в центре, я вспоминаю именно эти дома. В такие ещё иностранцы заходят, чтобы снять их, как экзотику.

«Экзотика» для туристов

Чужеземцы смотрят на них широко распахнутыми глазами и объективами.

В документах такие домушки проходят как строения дореволюционные постройки. Точной даты мало кто знает, и никто не помнит. Олег, супруга и их четверо на тот момент детей жили именно в такой халупе.

Первый этаж, три комнаты, три печки, две из которых с обваленными дымоходами. Из всех удобств – холодная вода и электричество. Газ баллонный.

Экскурсию по квартире для меня проводил сын Илья. После службы в армии он живет здесь. То, что у квартиры есть заботливые хозяева, видно сразу: недостающие блага цивилизации (санузел, душ) обустроили сами – красиво и добротно. Везде сделали ремонт. Но по полу ощутимо тянет холодом. Илья объясняет: до земли – меньше метра. Да и сами полы в нескольких местах уже ходят ходуном. Надо менять, однако неясно, а стоит ли?

Дело в том, что больше 40 лет назад этот дом признали аварийным. Стены, что называется, гуляют и не держат тепло. Нынешнюю зиму Илья мало использовал печку: она осыпается. Парень признается, что боится либо сгореть из-за вылетевшей искры, либо угореть. Чтобы согреть квартиру – включает электрические обогреватели. Счет за январь – более 7 тысяч рублей. Трудно найти приличное слово, стоя возле этой печки!

Глава семьи в одном из обращений к власти сравнил затраты на отопление одного квадратного метра в благоустроенном жилье с центральным отоплением и в этом. Разница – до пяти раз, без учета затрат на ОДН!

Собственников у этой коммунальной квартиры два – муниципалитет и Котовы. Кухня, коридор, комната – муниципальные. Семья в ней проживала на основании договора соцнайма, а две остальные комнаты были куплены на средства материнского капитала, на правах долевой собственности (в интересах детей).

Но не так давно муниципалитет потребовал не пользоваться их комнатой – мол, вы её сдали городу взамен другого жилья, о котором рассказ ниже.

– Но как это сделать? Если законсервировать эту комнату, то совершенно неясно, как пользоваться и следить за единственной печкой, которая выходит сюда, и как свободно передвигаться, если комната эта проходная? – недоумевает Илья.

И подобных загадок с этой недвижимостью хватает! Начну с того, что ветхим этот дом был признан в декабре 1978 года (решение Владимирского ГИК №753/20 от 29.12.78 г.). Это печка у Котовых держалась до последнего, а потолки давно уже позарастали плесенью. Проводку, вполне вероятно, тянули тогда когда, вкручивали первые лампочки Ильича. Трогать ее и электрощитки жильцы боятся. А тут еще и газ баллонный!

Есть ощущение, что все условия для опасного проживания в доме созданы. А во всём многоквартирном доме вместе с Ильей ещё две семьи живут. На три квартиры и делят разорительный ОДН. Остальные коммунальные квартиры дома совсем в разрушенном состоянии, жить в них невозможно.

И городские начальники это, похоже, понемногу, но очень неспешно осознают. В сентябре 2013 года дом был-таки признан аварийным.

Надо только выучиться ждать…

Глава семейства в отличие от неповоротливой бюрократической машины начал активно действовать. У семьи был статус малоимущей и нуждающейся в улучшении жилищных условий. Для тех, кто питает иллюзии по поводу большой государственной поддержки многодетных семей, замечу: только эти два условия дают право многодеткам претендовать на место в очереди. О том, как она стоит на месте десятилетиями, тема не этой статьи. Сейчас о другом: пока ты многодетный, малоимущий и бездомный – тебе можно рассчитывать на помощь государства. При условии, что ты постоянно будешь подтверждать свою нуждаемость.

У Котовых однажды была ситуация, когда чиновники не обнаружили в полном объеме принесённые ими справки и поспешили отставить их из очереди нуждающихся.

Жизнь – борьба, – это понимаем все мы, не имеющие нежных отношений с властью. И эти многодетные родители начали биться не столько за своё, сколько за право детей, на безопасное жилье.

– Мы и писали чиновникам и ходили на прием с заявлениями о законном предоставлении внеочередного жилья по договору соцнайма, но постоянно получали отказы, – рассказывает Олег.- Мы сделали все, чтобы о нашей ситуации узнали депутаты и уполномоченный по правам ребенка. В итоге обратились в суд. Только после решения в нашу пользу администрация города заключила с нами мировое соглашение. И по новому договору соцнайма от 13.10.2014 г. нашей семье была предоставлена трехкомнатная квартира в Добром. Она – меньше положенной нам площади, но и тому рады были. Позднее мы ее приватизировали на детей.

Вместе с решением о заселении в обычную трехкомнатную квартиру семья получила заверение от властей – до 1 декабря 2016 года им предоставят дополнительную недостающую жилплощадь взамен аварийного жилья. Дата появилась не случайно. Власти планировали именно к тому времени расселить дом на Подбельского.

– И мы поверили нашим руководителям, – рассказывает многодетный глава семейства. – Поверили настолько, что в 2015 году приняли ответственное решение о прибавлении в семье. У нас родилась младшая дочка – Желанна.

Но, как говорят в триллерах: «в верхах» что-то пошло не так. В итоге сроки расселения жильцов этого дома перенесены аж на 2022 год. В Государственную программу переселения из ветхого и аварийного жилья на 2014-2017 годы дом не попал. И Котовы снова оказались в ситуации, когда надо только выучиться ждать.

Что будет с разрушающимся домом на Подбельского – вопрос не риторический, но пока кажущийся абсолютно бесперспективным. Хотя, казалось бы, центр города, не самая шумная улица, да и земельный участок имеется. Или время любителей на такие «вкусные» участки прошло, кризис придавил застройщиков?

Домостроители

С недавних пор у нас и многодетки имеют право стать землевладельцами. И черёд Котовых на эту меру господдержки пришел, можно сказать, оперативно (если сравнивать со сроками решения «квартирного» вопроса). В 2013 году им выделили земельный участок в Юрьевце.

– Это была, наверное, одна из самых хороших новостей, если говорить о взаимоотношениях власти и нашей семьи, – рассказывает Олег. – Мы начали строительство из расчета общей площади не менее чем по 20 кв.м. на каждого из нас. По нашим расчётам, строение получилось большим – 10 на 10 метров. Очень рассчитывали получить помощь в рамках господдержки многодетных семей, размер которой на тот момент составлял около 700 тысяч рублей. В первый год же год мы заложили фундамент и возвели первый этаж дома из пенобетона.

В это же время пришла печальная новость: в деревне Толпухово скончался отец Олега. Он завещал сыну половину квартиры там же, в деревне. Котовы этот факт скрывать не стали, озвучили его в администрации города в ноябре 2015 года при очередной подаче документов на признание их нуждающимися в жилых помещениях. Но свидетельство о собственности по завещанию на половину квартиры, полученное в апреле этого же года, не приняли, пояснив что, по закону, в расчет будет приниматься только жилая площадь, в которой семья зарегистрирована и может пользоваться для фактического проживания. А в деревенской квартире проживает мать Олега, и свою долю она намерена завещать дочери. На бумаге-то – метры есть, а на деле…

В итоге Котовых (шесть человек, учитывая младшую дочь) Постановлением администрации г.Владимира (№ 4553 от 15.12.2015 г.) признали нуждающейся в улучшении жилищных условий. Это давало им право стать участниками Подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей Владимирской области» (то есть получить те самые 700 тыс. рублей от государства). О чем мэрия и уведомила главу семьи официальной бумагой.

– И мы обрадованные и обнадеженные продолжили строительство, – рассказывает наш собеседник. – Огромная благодарность ресурсоснабжающим организациям – МУП «Владимирводоконал» и ОАО «ВКС», а также многим другим, которые помогли с прокладкой и проводкой инженерных коммуникаций. Тогда мы не стали ограничиваться одним этажом, заняли деньги, взяли займы, чтобы выстроить стены второго этажа из газоблоков, подогнать дом под требуемую чиновниками площадь и сделали кровлю.

На деньги, накопленные от социальных выплат с момента рождения младшей дочки, нам с огромной скидкой установили пластиковые окна. Мы очень торопились сделать все работы (закрыть контур дома) до сентября 2016 года – до момента распределения в администрации города субсидий по Подпрограмме на следующий год.

Боги на земле

А в июле прошлого года семье из администрации Владимира снова пришло письмо с ещё одной сногсшибательной новостью. Семью исключили из списка нуждающихся в жилых помещениях, а значит, и из числа участников Подпрограммы. Чиновники увидели, что после получения наследства от отца сумма всех помещений, имеющихся в собственности у членов многодетной семьи, стала больше установленной нормы.

Как же так: одни и те же чиновники сначала признают семью нуждающейся, а потом исключают из Подпрограммы?! – этот вопрос от многодетного отца кажется логичным.

– Если бы нас изначально не признавали участником Подпрограммы, мы бы не лезли из кожи вон и не залезали в долги! Мы «гробовые» родителей потратили на этот дом! – горячится Олег.

Сегодня долги семьи (кредиты, займы) превышают 200 000 рублей. При таком раскладе о достатке в доме, где воспитываются четверо несовершеннолетних детей, говорить сложно. Но мысли главы семьи не только об этом:

– Почему мы так рассчитывали на эту субсидию по Подпрограмме? Потому что, прежде всего, нам необходимо срочно провести отделку и утепление стен и фасада дома, – глава семейства четко формулирует задачи семейного градостроительства. – Они выложены из пенно- и газобетона, и их нельзя оставлять без отделки более чем на две зимы. А у нас первый этаж перезимовал дважды. Знаю, что не надо паниковать, но, поверьте, очень близок к этому состоянию: наш дом может превратиться в могильник из-за потери несущих способностей стен. И все пойдет насмарку, в том числе с таким трудом добытые нами деньги!

Олег неоднократно приглашал чиновников к себе на стройплощадку. Никто не пришел, а зря! Ведь далеко не все многодетки решаются на строительство. Он – один из смельчаков, пошел по пути наибольшего сопротивления, в отличие от тех, кто продал участок. Сам он каждый раз с большой тревогой подходит к дому, где пока нет ни полов, ни потолков. Стены первого этажа начинают разрушаться.

…Нашли кому верить – чиновникам!? – говорят многие, слушая историю Котовых. – Они ж, как Господь Бог стали: сами дали, сами забрали! Но ведь вот так последние крохи доверия и веры к власти растрачиваются (как ни наивно это звучит!).

– Моей младшей дочери – полтора года, старшей из несовершеннолетних – 11, и каждый из четверых младших деток, с момента своего рождения и до настоящего времени видят и чувствуют очень своеобразное проявление «заботы» государевых людей. Это не укрепляет, а разрушает семейные отношения и авторитет многодетности. Упреков «понарожали», хамства и безразличия мы наслушались и повидали в огромном количестве. Такова реальность, но с ней мириться не хочу и не буду! – говорит Олег.

Больше всего его возмущает тот факт, что чиновники не могут дать внятный ответ на простой вопрос: почему они так быстро и радикально меняют свои решения? Ведь изначально Котовы не скрывали факт получения наследства и письменно дали согласие на проверку их данных. И что в итоге? Сначала одобрили, потом исключили, а многодетная семья осталась в долговой кабале. Сами «понарожали» – сами и виноваты, – формулировка ответа и аргументы от государевых людей будет той же?

Семья обратилась в Администрацию Президента РФ (на уровне области Олег прошел все инстанции, взывая власть к милосердию). Оттуда обращение переслали в местную прокуратуру для проверки. Котовы ждут ответ…

Многодетный отец продолжает добиваться получения субсидии. Ему очень не хочется, чтобы долги родителей перешли на детей. Он продолжает верить, что если судьбу многодетной семьи невозможно уложить в рамки пусть даже самого распрекрасного и щедрого закона, то надо поступать по совести. Если она, конечно, осталась.