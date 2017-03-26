В регионе-33 родилось в два раза меньше, чем умерло

Владимирстат привёл данные за январь текущего года. Статистика тревожная. В январе 2017-го во Владимирской области умерли 2 тысячи 166 человек – на 2,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из-за болезней системы кровообращения покинули этот мир 1 тысяча 113 человек, из-за новообразований – 251, из-за болезней нервной системы – 100 человек.

Кроме того, снизилось число зарегистрированных браков на 3,2% и увеличилось число разводов на 16,5%. В январе в области поженились 425 и развелись 459 пар.

В январе 2017-го на свет появилось 1135 младенцев – на 7% меньше, чем годом ранее. Владимирстат отслеживает и причины младенческой смертности. В январе умерло 8 малышей до 1 года, из них 4 малыша – из-за врожденных аномалий. При этом статистики сообщают, что коэффициент младенческой смертности по сравнению с январём 2016-го сократился в 8,7 раз!

Кстати, на сайте Владимирстата есть демографический прогноз Владимирской области до 2030 года. Судя по нему, в нынешнем году январская тенденция сохранится, и по его итогам в регионе родятся более 14, 5 тысяч малышей, а умрут свыше 22,5 тысяч человек. И мало того, эта тенденция сохранится до самого 2030 года, даже усугубляясь: год от года естественная убыль населения в расчёте на 1000 человек будет только расти.

Фото: og74.ucoz.ru/_nw/0/08886558.jpg