Собравшиеся выдвигали творческие лозунги

Количество зрителей было сопоставимо с числом участников некоторых митингов, прошедших сегодня во Владимире, но в данном случае скопление людей не привлекло повышенного внимания силовых структур.

Действо – сугубо мирное, не протестное, очень даже творческое. Те, кто пришли, не пожалели об этом.

Ну, в самом деле, где, как не на Театральной площади, услышишь стихи Пушкина в исполнении самого Александра Сергеевича или увидишь знаменитую сцену на балконе из Шекспировской пьесы «Ромео и Джульетта», где в качестве балкона – двухсоткилограмовый электроподъёмник из серии «Покупай владимирское!»

Или Шекспировский же монолог Гамлета на родном английском, в стиле рок, под цыганочку, под хип-хоп…

А ещё и театр кукол добавил драйву флеш-мобу, а ещё и московский театр ростовых кукол с их бессмертными частушками про бабку Ёжку!

Словом, и артисты и зрители остались вполне довольны друг другом.

Петр Соколов

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