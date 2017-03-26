Регион-33 даёт взаймы муниципалитетам

Когда в семье не хватает денег на крупную покупку, она обращается в банк. Так делают и муниципалитеты. Только сегодня городам и селам области не хватает не то что на перспективные направления – средства нужны на текущие расходы по выплате зарплат бюджетникам, содержание муниципальных зданий и т.д.

Многие, в частности, город Владимир, берут кредиты в банках. Например, неделю назад «Призыв» сообщил, что владимирская мэрия оформила два кредита на общую сумму 220 млн рублей.

Но процентные ставки в банках высоки, а область предоставляет бюджетный кредит под низкие проценты и на выгодных условиях возврата. Своего рода социальная помощь муниципалитетам.

В списке получателей нынешних кредитов – 18 городов и сел. Так, Владимир получит 24,3 млн рублей, Ковров – 34,8 млн рублей, Петушинский район – 31 млн рублей, Лакинск – 2,2 млн рублей.

Денег хватит на временное погашение части бюджетного дефицита и прежних долговых обязательств.

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