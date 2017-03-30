Покупательницу «Пятёрочки» занесли в магазин вперёд ногами

Таким способом женщину с украденным товаром попытались вернуть для оплаты покупки

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В сообществе «Типичный Владимир»  в социальной сети «Вконтакте» появилось видео, как сотрудники владимирской «Пятёрочки» «расправляются» с нерадивой покупательницей. Женщину за ноги затащили обратно в здание.

Как оказалось, трое сотрудников супермаркета поймали горожанку, которая умыкнула в отделе бытовую химию, и, поскольку дама категорически не хотела возвращаться в торговую точку, вынуждены были применить силу.

Как сообщает «Лайф.ру», вместе с девушкой был также молодой человек. Однако «геройствовать» он не стал и быстро скрылся с места преступления.

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