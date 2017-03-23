Люди с пилами прошлись по «Вере. Надежде. Любви»

Рабочие с пилами и кусторезами прошлись по всем магистральным улицам Владимира, и, что поразительно, заглянули даже на внутриквартальные территории. Обескураживают результаты их труда как раз на маленьких улочках, вблизи домов, школ садиков. Деревья превратились в высокие пенечки – без веток и кроны.

Такое ощущение, что от деревьев пытались избавиться, но, вроде как рубить нельзя – потребуются согласования, а вот так вот «креативно» обкорнать можно.

Некоторым растениям все же повезло – им «убрали» только кроны, ветви теперь не загораживают окон, не «заходят» на дороги. На пересечении Мира и Горького вековые ветлы обрезаны подчистую.

Главный городской эколог Сергей Сухопаров успокоил «Призыв»: массовую обрезку деревьев проводят специалисты МКУ «Благоустройство», поэтому нарушений быть не должно:

– Безусловно, не каждому дереву показана обрезка. К примеру, если липы ее переносят очень хорошо, то для берез это недопустимо, они сразу же погибнут. Обрезка, в первую очередь, проводится в целях безопасности пешеходов и водителей. Чтобы сухие ветви не упали на головы, машины, просто на дорогу.

Сергей Сухопаров сообщил «Призыву», что судьбу деревьев на пересечении Мира и Горького решали коллегиально, с участием мэрии и общества по защите вековых деревьев. Там растут три ветлы, которым большее 110 лет. Комплекс деревьев даже имеет свое романтическое название «Вера, Надежда, Любовь». Чтобы сохранить ветлы, решили максимально обрезать сухие ветви.

В апреле мэрия готовится высаживать новые деревья взамен старых. Главная задача – сохранить существующие аллеи. Пока не торопятся с обрезкой деревьев на Большой Московской. Там, вероятнее всего, старые и больные деревья вообще уберут и на их месте посадят взрослые липы.

Так уже делали полтора года назад. Тогда в центре высадили 25 взрослых и здоровых лип. И, для сведения, в прошлом году в городе высадили более 290 деревьев и кустарников.

Еще одна радостная новость – город Владимир выиграл конкурс «Соберу макулатуру – посади дерево». Организаторы обещали подарить аллею деревьев. Власти сейчас выбирают подходящие породы. Скорее всего, ее обустроят на территории ВлГУ, так как студенты и преподаватели собрали максимально количество макулатуры, обеспечив победой весь город.