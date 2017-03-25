Под Меленками опрокинулся грузовик и съехал в кювет автобус

Сегодня во Владимирской области произошли три крупных ДТП с пострадавшими

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Как сообщило УМВД по Владимирской области, в шестом часу утра на 240 км автодороги Москва – Уфа рядом с дер. Пестрово Ковровского района 29-летний водитель на автомобиле «Киа-Рио», ехавший со стороны Владимира в сторону Коврова, не справился с управлением и столкнулся со стоявшим крайней правой полосе «КамАЗом». Потом легковушку вынесло на стоящий на обочине дороги полуприцеп автомобиля «Даф». 

В результате столкновения водитель «Киа-Рио» скончался на месте до приезда экипажа скорой помощи, а его 17-летняя пассажирка получила телесные повреждения и была доставлена в реанимационное отделение Центральной городской больницы Коврова.

Часом позже на 29 км автотрассы Касимов – Муром – Нижний Новгород съехал в кювет рейсовый автобус «ПАЗ-320401», в результате чего травмы получили пассажиры – 71-летняя женщина и несовершеннолетняя девочка 2001 года рождения. В ЦРБ Касимова им назначили амбулаторное лечение. Кроме указанных граждан и водителя, который не пострадал, в салоне автобуса больше никого не было.

А еще через час на той же трассе в Меленковском районе (на 41-м километре) опрокинулся тягач «Скания Р-400». В результате пострадал 46-летний водитель грузовика, который с телесными повреждениями был доставлен в ме6ленковскую ЦРБ.

По всем фактам проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортных происшествий. По предварительной версии причиной ДТП стали неблагоприятные погодные условия.

Фото с сайта 33.МВД.РФ

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