Под Меленками опрокинулся грузовик и съехал в кювет автобус

Как сообщило УМВД по Владимирской области, в шестом часу утра на 240 км автодороги Москва – Уфа рядом с дер. Пестрово Ковровского района 29-летний водитель на автомобиле «Киа-Рио», ехавший со стороны Владимира в сторону Коврова, не справился с управлением и столкнулся со стоявшим крайней правой полосе «КамАЗом». Потом легковушку вынесло на стоящий на обочине дороги полуприцеп автомобиля «Даф».

В результате столкновения водитель «Киа-Рио» скончался на месте до приезда экипажа скорой помощи, а его 17-летняя пассажирка получила телесные повреждения и была доставлена в реанимационное отделение Центральной городской больницы Коврова.

Часом позже на 29 км автотрассы Касимов – Муром – Нижний Новгород съехал в кювет рейсовый автобус «ПАЗ-320401», в результате чего травмы получили пассажиры – 71-летняя женщина и несовершеннолетняя девочка 2001 года рождения. В ЦРБ Касимова им назначили амбулаторное лечение. Кроме указанных граждан и водителя, который не пострадал, в салоне автобуса больше никого не было.

А еще через час на той же трассе в Меленковском районе (на 41-м километре) опрокинулся тягач «Скания Р-400». В результате пострадал 46-летний водитель грузовика, который с телесными повреждениями был доставлен в ме6ленковскую ЦРБ.

По всем фактам проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортных происшествий. По предварительной версии причиной ДТП стали неблагоприятные погодные условия.

Фото с сайта 33.МВД.РФ