На Владимирскую область надвигается арктический холод

В свой профессиональный праздник метеорологи сообщили: все те, кто убрал зимние вещи в дальний шкаф и переобул своих железных коней, – явно поспешили. Зима еще обязательно напомнит о себе.

После рекордно теплой первой половины марта на территорию Центральной России проникнет холодный арктический воздух. Постепенное понижение температуры начнется уже с этой пятницы, а в выходные она приблизится к климатической норме.

Ночью субботы и воскресенья столбики термометра опустятся до -3 градусов. Днем потеплеет до + 3. Кроме этого регион-33 накроют осадки в виде дождя и мокрого снега, подует северный ветер.

В Гидрометцентре отмечают, что апрель, скорее всего, не побалует мартовскими температурными рекордами. Температура воздуха во втором весеннем месяце будет близка к климатической норме.

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