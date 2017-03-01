Мы же не вещь выбираем, а ребёнка в семью

Социально-реабилитационный центр для детей во Владимире. Вечер пятницы, ученики интернатов возвращаются «домой». Все воспитанники собираются под одной крышей. Но, несмотря на многолюдство, в здании тихо. Дети занимаются каждый в своем блоке под присмотром воспитателей. Отсутствие свободного доступа к компьютерам и гаджетам вынуждает детей читать книги и мастерить поделки. Не самая плохая заместительная терапия.

Неоправданные ожидания

Четырнадцатилетний Денис К. смотрит в окно. Читать не хочется, писать, рисовать тоже. Мальчик скучает. Конечно, вот если бы давали телефон и на нем были деньги, он бы позвонил своему другу Матвею. С ним Денис может разговаривать часами. Оба они пережили пьянки и гулянки родителей, оказались в детских домах, а потом в приемных семьях. Но Матвею повезло. Его семья остается семьей и поныне, а приемная мама Дениса отказывается от него, и мальчик ждет отправки в детский дом.

Кровную семью Денис вспоминать не любит. Сразу же начинает нервничать, громко говорить и опускать низко голову. Он вспоминает пьяную мать, голод, холод, побои и унижения. Несмотря на такую обстановку Денис и его младший брат не сразу оказались в детском доме. Дениса шесть раз, а братишку четыре раза, изымали из семьи, когда полицейские и опека опасались за их жизнь и помещали в приют в одном из районных городов. А потом вновь возвращали обратно, в надежде на обещания «родственников» заботится о детях. Обещания быстро забывались, и мальчишки вновь оказывались запертыми в квартире с пьяной матерью.

В 9 лет Денис вместе с четырехлетним братом все же оказался в детском доме. Неизвестно, как бы сложилась их жизнь, но сердобольные друзья семьи предложили своим родственникам взять мальчиков к себе. Так Денис с братом оказались приемными «первенцами» в семье сорокалетней домохозяйки Тани и ее вечно занятого мужа. Возможно, насмотревшись душещипательных историй о сиротках, прочувствовав телевизионный призыв раскрыть для детей сердце, женщина и хотела для них чего-то хорошего, но не учла своих сил, не поняла, что приемные дети – не родные. Тем более, если они оказываются у вас в 7,8, 10 или 15 лет.

Она хотела видеть перед собой мальчиков, которые слушаются ее во всем, отлично учатся, помогают по хозяйству и по вечерам рассказывают ей все свои секреты. Но ее мечты были неосуществимы изначально. Дети, выросшие в асоциальной семье, часто лгут и воруют, плохо учатся и склонны к бродяжничеству. Это печальный вариант «нормы» для них. Что не удивительно, если учесть, какие примеры поведения они видели: пьяных, грязных родственников, говорящих на ненормативной лексике, маму и папу, а порой и совершенно чужих людей, совокупляющихся на их глазах…

Чтобы оттаяло детское сердце нужно огромное терпение и желание. Прямыми запретами и отрицанием имеющихся проблем ничего решить нельзя. Но женщина решила иначе. И началось четырехлетнее противостояние хозяйки дома и приемных детей.

– Она меня обвиняла во всем. Ей не нравилось, как я разговариваю, как учусь, с кем общаюсь, – вспоминает Денис.- Я не курю и не пью, почему я не могу встретиться со своим лучшим другом и поговорить с ним. Созваниваться с ребятами она тоже не разрешала. И постоянно пугала, что, если я не исправлюсь, она отправит меня сначала в приют, а потом в детский дом.

За четыре года Дениса сдавали на «перевоспитание» в приют два раза. В последний раз он сам изъявил желание поехать в детский дом.

Большая семья

– Причины, при которых нет иного выхода, как отказаться от приемного или усыновленного ребенка могут быть только в исключительных случаях, – считает Нина Красникова, приемная мама с 14-летним стажем.

Первого приемного ребенка Красниковы взяли в сознательном возрасте за 40 лет после того, как вырастили двух дочерей.

– Вначале у нас были «розовые очки». Хотелось детей не просто обогреть и воспитать, но и одарить всем, – рассказывает Нина Ивановна. – Мы их очень баловали. А это совершенно неправильно. Нужно просто жить обычной нормальной жизнью и прививать детям ростки этой нормальности, уважения к взрослым, заботы о маленьких, трудолюбия и ответственности.

В первое время Красниковым удавалось совмещать небольшой бизнес и заботы о приемных детях. Это давала возможность жить обеспеченно, не считая каждую копейку.

– А потом, когда однажды наш шестой ребенок ушел от нас в мороз, мы задумались, насколько важно и нужно это совмещение, – вздыхает Нина Ивановна. – Мы должны были уделить ему большее внимание, но не смогли из-за загруженности.

Мальчика искали с милицией и помощниками. Нашли у бабушки. Хороший конец. Но Красниковы решили закрыть бизнес и сосредоточиться только на детях. Сейчас у них нет таких финансовых возможностей, какие были раньше, но есть полная уверенность. Что дети под контролем и присмотром.

В небольшой квартире Красниковых сегодня живут четверо мальчишек, четверо девчонок и еще девятнадцатилетняя Валентина. Если строго следовать юридическим правилам, то при достижении восемнадцати лет приемная семья может предложить повзрослевшему ребенку жить самостоятельной жизнью. Но Нина Ивановна вместе с мужем стараются жить не по жестким правилам, а по совести.

– Мы никогда не выставляем детей за дверь, если они не хотят или не готовы. Наоборот, были случаи, когда мы говорили ребенку – поживи у нас еще.

Семья живет в небольшой по нынешним меркам квартире. Комнаты мальчиков и девочек по разные стороны от гостиной. В комнатах двухъярусные кровати. Но самое любимое помещение – кухня. За его огромным столом кушают и играют в настольные игры, готовят уроки и держат семейный совет. А еще квартира отличается огромным количеством детских фотографий.

– Это Сонечка маленькая, это мы все в парке, это свадебная фотография Маши, – Нина Ивановна улыбается. Видно, что показывая фото, она не просто машинально называет имя ребенка на снимке, но и вновь переживает все хорошее, что с ним связано.

Нина Ивановна помнит имена, дни рождения, истории и болезни всех 17 детей, которые вошли в ее приемную семью. Не все дети приносили только радости. Были и воровство и уходы из дома, ложь и плохие отметки.

– Сейчас нашей Маше 24 года. У нее прекрасная семья, но она не забывает нас. Часто приходит, приносит подарки детям, любит справлять с нами праздники, – Вспоминает Нина Ивановна. – А пришла она к нам в 12 лет. Позвонили из приюта – Возьмите девочку. От нее уже две семьи отказались, если вы не возьмете – отдадим в детский дом. Разве после этого я могла жизнь ребенку сломать. Маша была очень своеобразной и сложной. Было много плохого. Даже на учет в детскую комнату милиции попала . Но совместными усилиями нам удалось все перебороть и перерасти. Сейчас я за нее спокойна.

Алеша учится в Московском железнодорожном институте. Никита служит в армии. Андрюша работает ассистентом на популярных программах в телецентре «Останкино».

– Когда вы берете ребенка, на что вы обращаете внимание? На историю болезни, внешний вид или родительские патологии?

– Мы никого не выбирали, – категорична Нина Ивановна. – Есть такие мамочки, которые «ищут» беленького или черненького, с определенной формой ручек или ноготков. По-моему, это неправильно. Мы же не вещь в интерьер выбираем, а ребенка в семью, для которого хотим стать родными и полезными.

– А что касается здоровья?

– Когда берешь ребенка, даже самого здорового и послушного, нет никакой уверенности, что это здоровье и послушность у него сохранится. Все может измениться в одночасье. Дениса мы брали здоровым. А потом в подростковом возрасте из-за стремительного развития у него развился сколиоз. Сейчас ему ставят 4-ю степень. Это уже на всю жизнь…

Красниковы воспитывают слабовидящего Ваню и полностью слепого Артёма. А не очень давно в их семье появились Егор и Алена с синдромом Дауна.

– Это по-настоящему солнечные детки. У них даже ручки другие – нежные, нежные, – вся лучится Нина Ивановна. – Егору вообще не повезло. Сейчас ему 6 лет, а он уже перенес две серьезные операции. Ежедневно ему нужна медикаментозная поддержка, он часто болеет и быстро устает. А Алена – просто солнышко!

В подтверждение этих слов в комнату вбегают Егор и Алена. Они вернулись из детского сада, обхватывают маму руками, что-то лепечут на своем языке.

– Разве можно их не любить? – прижимает детей себе и целует Нина Ивановна.

Все воспитанники Красниковых очень тепло относятся друг к другу. Нужно вымыть слепого Артёма- без проблем. Сменить подгузник Егору – пожалуйста. И, несомненно, главный жизненный урок взаимоотношений в семье между мужчиной и женщиной преподает исподволь ежедневно отец семейства – Владимир Ефимович. Детям, воспитанных в пьяных разборках очень важно видеть, как должны разговаривать муж с женой, заботиться друг о друге, беречь мамины силы, любить в горестях и болезнях.

– Когда я прихожу в приюты и детские дома, мне становится очень больно – сколько несчастных детей, – грустнеет Нина Ивановна. – вот если бы каждая семья могла взять к себе хотя бы одного… Но дети – не котята. Если ребенок нас выбрал – это должно быть навсегда. Мы-взрослые должны дать ему нормальный шанс в жизни. Их нельзя предавать.

Новый дом

Денис грустит. Он скучает по своему другу и младшему брату, который пока остается в приемной семье. «Тетя-мама» еще не сдала его в приют «на перевоспитание», хотя и жалуется на плохое поведение и отсутствие трудолюбия.

– После 9-го класса я хочу выучиться на повара и работать в кафе, – говорит Денис.

– А что ты любишь готовить?

– Селедку под шубой, только я однажды приготовил, а у меня не получилось. Тетя Таня (приемная мама) все выбросила.

– А сладкое ты любишь?

– Нет. Я не хочу быть поваром-кондитером, это для девчонок.

Денис хочет поскорее уехать в детский дом. Его многое раздражает, а привыкать не имеет никакого смысла. Скоро новый переезд. Его прошлое – приемная семья- осталась позади, а будущее никак не начнется.

Со своим братом и приемной мамой Денис продолжает общаться по телефону. Иногда они к нему приезжают, изредка ездит он. Кажется, что он простил свою несостоявшуюся семью за то, что не она смогла стать ему настоящим домом. Подросток оказался мудрее, чем взрослая женщина и ее вечно занятый муж.