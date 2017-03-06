Сумма перерасчета по ОДН во Владимире составила меньше сотни рублей

В марте с доставкой коммунальных платежек явно не торопились. Прислали в минувшие выходные, да и то не всем. Суммы у всех разные, перерасчет по ОДН тоже сделан индивидуально. Понять, насколько корректно его посчитали, трудно. В феврале и январе разное количество дней, разные погодные условия, от которых зависит объем теплопоставок в дома. Но отдельные «островки стабильности» есть.

К примеру, 9-этажный дом на улице Горького, находится под управлением ТСЖ. Тариф за содержание и ремонт общедомового имущества лояльный – 18 рублей с квадратного метра. Платеж за квартиру не менялся ни в декабре, ни в январе, ни в феврале. Поэтому никаких перерасчетов не проводилось. Хотя расходы на общедомовые нужды включены в этот тариф.

– У нас единая квитанция за все виды комуслуг. За январь мы заплатили 6300 рублей, а за февраль выставили 5900 рублей. Потому что меньше «сожгли» отопления и электричества в квартире. С ОДН это никак не связано, – говорит собственник квартиры в доме на Горького Марина Николаевна.

У большинства же жителей многоквартирных домов, обслуживаемых управляющими компаниями, такой стабильности нет. Вот 13-этажный дом на Верхней Дуброве, находящийся под управлением компании «Люкс». За январь за содержание и ремонт общего имущества, включая расходы на ОДН, выставили счет в размере 1316 рублей. За февраль пришел квиток в размере 1136 рублей. Разница – около 200 рублей. Из этой суммы перерасчет за январь составляет 90 рублей.

– Из квитанции видно, что за февраль мы за электричество в подъезде потратили 22 рубля, а за воду – около 3 рублей. Теперь это больше похоже на правду, – считает собственник квартиры в доме на Верхней Дуброве Елена Геннадьевна, – Прежние-то тарифы были в 4 раза выше.

А вот в 16-этажке на Нижней Дуброве управляющая компания сделала перерасчет по ОДН, и платеж за содержание и ремонт общедомового имущества «похудел» только до 80 рублей. Правда, на общем итоге это не отразилось – жильцы за февраль заплатят даже больше, чем в январе. Потому что выросли суммы за потребленные тепло и электричество, хотя и месяц был короче, и погода стояла теплее январской.

Мы провели собственный опрос нескольких десятков владимирцев – практически все заявили, что сумма перерасчетов по ОДН у них не превышает сотни рублей.

Ясность в расчеты могут внести работники управляющих компаний. Им стоит позвонить. Возможно, сейчас телефонные линии заняты – пик платежей, ажиотаж. Но через пару дней, когда страсти улягутся и большинство собственников оплатит счета, сотрудники смогут по телефону обстоятельно объяснить причины таких расчетов. Все телефоны «управляшек» и ТСЖ указаны на коммунальных платежках.

Фото: http://tulasmi.ru/content/uploads/2014/02/20140228-odn.jpg