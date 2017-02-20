Это был просто «песец»…

Я бы и внимания не обратила, если бы не совпало. Во времени и пространстве. Томный вечер перестал быть таковым, когда во время прямой трансляции одного из мачтей регулярки континентальной хоккейной лиги мое ухо четко выловило, как минимум, три слова ненормативной лексики, исходящих от тренера одной из команд и направленных, по всей видимости, в адрес арбитра встречи. На экране наставник хоккеистов эмоционально размахивал руками и что-то доказывал судье. Обычно это «что-то» остается за гранью зрительского слуха, но тут, как говорится, поймали на пушку (для тех, кто не в курсе, «пушкой» называют встроенный в видеокамеру микрофон). Комментатор попытался выкрутиться из сложившейся ситуации, но… Это прозвучало.

Чуть позже масла в огонь подлила российская биатлонистка Татьяна Акимова, защищавшая честь страны на этапе женской эстафеты Чемпионата мира в австрийском Хохфильцене. После промаха на огневом рубеже спортсменка произнесла слово, которое мы, по понятным причинам, написать здесь не можем, но многие болельщики интерпретировали его как матерное ругательство созвучное слову «песец». После гонки Татьяна Акимова извинилась перед болельщиками за конфуз, приключившийся, кстати, не где-нибудь, а на «Первом канале». Об этом в своем Instagram сообщил комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

«Я бы хотела извиниться за то, что прозвучало в эфире. На самом деле я произнесла название животного – песец, но уже в интернете мои слова интерпретировали совсем некорректно», – рассказала Акимова.

У меня лично образ пушного зверька при просмотре и прослушивании этого эпизода не возник, ну да ладно…

Надо сказать, что к ненормативной лексике я отношусь достаточно спокойно. Если, конечно, это не трехэтажный мат, льющийся на улицах, остановках и транспорте и особенно (!) при детях. Если он к месту и ко времени. Это как по-Раневской: «Лучше быть хорошим человеком, «ругающимся матом», чем тихой, воспитанной тварью». О корнях ненормативной лексики, которые, кстати, можно обнаружить во многих индоевропейских языках, нам рассказывали еще на первом курсе филологического факультета. Да и преподаватели (люди ученые и уважаемые) от ненормативной лексики не открещивались. Как-никак – это тоже часть нашего языка, хоть и не литературного. «Если вам горячая сковородка на ногу упадет, вы навряд ли скажете: «Надо же, как неудачно получилось», – приводили нам пример педагоги. Тут как раз к месту и ко времени. Как говорится, на эмоциях.

На эмоциях и спортсмены. Поэтому и винить их – как-то язык не поворачивается. Они – в игре, на дистанции. У них перед глазами – шайба или мишень. Какое им дело до слетевшихся как пчелы на мёд видеокамер. Представила, как хоккейный тренер, заметив, что его снимают, резко меняется в лице, расплывается в улыбке и начинает передавать приветы как на «Поле чудес». Или как биатлонистки, подъезжая к огневому рубежу, прежде чем приступить к стрельбе начинают поправлять прическу и пудрить носик. А еще лучше – тяжелоатлеты начнут задумываться, как они выглядят и какие звуки издают, когда их снимают при подъеме какого-нибудь супервеса… Так мы, товарищи, совсем без медалей останемся.

Вопрос скорее к организаторам онлайн трансляций… Может быть все-таки не стоит гнаться за лайфами и снизить чувствительность микрофонов, дабы не компрометировать спортсменов?! А то ведь так и придется ставить на спортивных программах «18+» и запрещать детям смотреть биатлон…

Фото: http://www.cheboksary.ru/images/78380.jpg