Во Владимире у школ и больниц потекли крыши

В соцгруппе «В Контакте» «Подслушано во Владимире» появилось сообщение о потопе в школе № 5. В классах и коридорах стоят тазики и ведра, принимающие воду с потолка, а на полах повсюду лежат тряпки, чтобы школяры не скользили. Тема за день собрала сотни комментариев.

Жители Владимира жалуются на текущие крыши и в других образовательных учреждениях. Упоминаются школы № 39, 43.

– Школа № 5 – одна из 20-ти школ города, в которых в нынешнем году пройдет полный или частичный ремонт кровли. Деньги на это предусмотрены в бюджете города. Кроме того, выделены средства на ремонт крыш 18 детских садов, – оперативно пояснил новый зам. начальника управления образования администрации города Владимира Евгений Алексеенко (он назначен с 1 марта, ранее был директором школы № 15 – прим. авт.).

Опубликованы похожие снимки протечек и во владимирских поликлиниках. Так, в коридорах филиала городской больницы № 2 (ул. Тракторная, 43) стоят объёмные ведра. С потолка струится вода.

Кстати, здорово от погоды досталось и беленым фасадам городских зданий. На центральных улицах Владимира все выкрашенные в пастельные тона «обложки» исторических объектов облупились и потускнели. Похоже, их собственникам и арендаторам уже сейчас надо копить деньги на очередную покраску.

Фото из соцсети «В Контакте»