Владимирцев вовлекают в смертельную СМС-игру

Неизвестные присылают сообщения с призывом включить газ на всю ночь и превратиться в фею

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Региональная полиция ищет злоумышленников, рассылающих на телефоны подростков смертельную СМС-игру. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на  представителя  регионального УМВД Андрея Тутуева.

Массовая атака на телефоны владимирцев, содержащая приглашение поиграть с героями мультсериала «Винкс», началась несколько дней назад.

Обеспокоенные родители забили тревогу в соцсетях. Детям приходят сообщения  через мобильный мессенджер Viber. Им предлагается устроить игры с бытовым газом, которые могут привести к массовой гибели людей. Тексты содержат подобные призывы: «оставьте газ включенным, и наутро вы станете феей».

В полиции советуют всем получателей подобных сообщений обязательно делать скриншоты с тем, чтобы зафиксировать номер и IP-адрес, с которого рассылка. Эту информацию просят передавать в органы внутренних дел.

На фото: последствия взрыва газа в жилом доме в Ярославле –

http://svoyakolokolnya.ru/uploads/day-news-2016/vzryv-doma-v-yaroslavle.jpg

 

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