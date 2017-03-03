Владимирцев вовлекают в смертельную СМС-игру

Региональная полиция ищет злоумышленников, рассылающих на телефоны подростков смертельную СМС-игру. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на представителя регионального УМВД Андрея Тутуева.

Массовая атака на телефоны владимирцев, содержащая приглашение поиграть с героями мультсериала «Винкс», началась несколько дней назад.

Обеспокоенные родители забили тревогу в соцсетях. Детям приходят сообщения через мобильный мессенджер Viber. Им предлагается устроить игры с бытовым газом, которые могут привести к массовой гибели людей. Тексты содержат подобные призывы: «оставьте газ включенным, и наутро вы станете феей».

В полиции советуют всем получателей подобных сообщений обязательно делать скриншоты с тем, чтобы зафиксировать номер и IP-адрес, с которого рассылка. Эту информацию просят передавать в органы внутренних дел.

На фото: последствия взрыва газа в жилом доме в Ярославле –

http://svoyakolokolnya.ru/uploads/day-news-2016/vzryv-doma-v-yaroslavle.jpg