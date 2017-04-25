Чемодан – вокзал – Россия

Свой блог в «Живом журнале» и соцсетях Василий Никитинский ведет вот уже шесть лет. Из них три года, по его выражению, занимается этим серьезно. Если вы активно общаетесь в Интернете, то вам обязательно попадалась на глаза хотя бы одна публикация первооткрывателя и исследователя окружающего нас привычного мира – «Человека в скафандре». Именно так называет себя Никитинский.

– Самоцели становиться популярным блогером не было, – говорит он. – Сначала это был фотодневник, где я размещал фотографии с семейного отдыха. В Интернете ими легко делиться с родными и близкими. Скопировал ссылку – отправил. Фото всем нравились, Потом стал отправлять свои работы на сайт Тревел.ру (Trevel.ru) и другие ресурсы, где пишут о путешествиях. Попал в рейтинги, и тут всё закружилось…

– В прошлом году ты несколько месяцев подряд входил в сотню самых популярных блогеров России. Как тебе это удалось? И можно ли опередить лидера блогеров Илью Варламова?

– Я просто рассказываю о своих путешествиях – будь то уникальное предприятие или туристический объект. Спрос на внутренний туризм сейчас как никогда высокий. У нас огромное количество уникальных мест, в которых нужно обязательно побывать.

Что касается сверхпопулярности, то секрета здесь нет. Я знаком со многими из топ-100 блогеров ЖЖ. На самых популярных работает целый штат сотрудников, которые находят темы, помогают их прорабатывать. Как правило, если ты хочешь привлечь много читателей, то самый простой способ — писать о «желтизне», либо о политике. А мне неинтересно писать о политике, это чаще всего связано с негативом, да и «желтизны» в Интернете также предостаточно. Довольно показателен Ютьюб (Youtube.com), где нередко очень «простые» авторы с примитивным контентом находят большой отклик. Но что они несут с собой? Я же рассказываю о чем-то позитивном, интересном, необычном. И за уважаемым Ильей Варламовым не гонюсь.

– Чем блогер отличается от журналиста, а сам его блог, скажем, от газеты?

– Я не люблю, когда сравнивают блогеров и СМИ. Это совершенно разные явления. В СМИ есть корреспонденты, редактор, корректор, все работают в определенном формате, с определенной отточенной подачей материала. В блоге я одновременно нахожусь во всех этих ипостасях, при том что я не филолог. Мой стиль изложения далек от литературного – не «жму» на лист, не пишу пресс-релизы или репортажи, я имею право быть крайне субъективным, «безбашенным». Если честно, мне даже само слово «блогер» не нравится. Я, скорее, путешественник с фотоаппаратом. Какой из меня журналист? Но людям это нравится. Они принимают меня таким, каков я есть.

С газетой меня роднит, пожалуй, только планирование. Публикация постов в блоге происходит по графику. Все фотоснимки, которые я привожу из одной поездки, группируются по подтемам и размещаются в Интернете не сразу, а поэтапно, чтобы не нагружать читателей одной темой какое-то время.

– Как тебе удалось стать «Блогером года»? Что это за конкурс?

– Конкурс ежегодный, проводится уже пятый раз подряд в Иваново. В этом году он стал межрегиональным и прошел 19 апреля. Конкуренция высочайшая – 360 участников и всего 15 номинаций. Чтобы побороться за звание лучшего, надо, чтобы тебя заявил кто-то из других блогеров. Кто заявил меня – не знаю. Если честно, ехал без завышенных ожиданий. И вот объявляют победителя в главной номинации… Первое, что у меня вырвалось, когда вышел на сцену: «Вы чего, прикалываетесь?». Оказалось, что все серьезно. Среди призов и подарков была книга «Атлас народов и религий России», которую для меня подписал губернатор Ивановской области Павел Коньков. Кстати, из Владимира победителей оказалось двое. В номинации «Самый вкусный блог года» победила Марина Пронина. А будет, надеюсь, еще больше. В следующем году конкурс объединит блогеров со всего Центрального федерального округа РФ.

– Можно ли зарабатывать на ведении блога и ничем больше не заниматься?

– Если ты живешь во Владимире, то это довольно сложно. Большое заблуждение считать, что приглашающая блогеров сторона платит им за публикации. Обычно сотрудничество взаимовыгодно: блогер получает возможность побывать там, куда и журналистов не всегда пускают, а принимающая сторона – аудиторию. Кстати, бывали случаи, когда тот, кто приглашал, оставался недоволен написанным, но изначально необходимо понимать, что никто никому не обязан. В этом, кстати, есть большой плюс, т.к. можно получить объективную картину.

Коммерческое сотрудничество происходит через специальные агентства. Мы подписываем официальный договор, платим налоги. 90% коммерческих поездок проходит вне Владимирской области.

– На аватаре твоего блога размещено фото, на котором ты изображен в скафандре американского космического агентства NASA. Где Роскосмос?

– Наши изделия секретны. А если серьезно, с мая я снимаю скафандр. Меняю стратегию. В блоге будет еще больше открытости и позитива. Но пусть все подробности станут сюрпризом для читателей.

– Хорошо, тогда два слова о глобальных планах, приоритетах.

– Продолжать развивать во Владимире блогерское сообщество. Хочется, чтобы было больше совместных мероприятий, выездов, чтобы мы начали догонять Москву и Питер. Вместе с тем нельзя меньше времени тратить на семью, на детей. Моему сыну сейчас 9 лет. Еще немного, передам ему свой опыт, расскажу все секреты. Хотя пусть лучше учится, получает образование. Счастье и успех близких – мой самый глобальный приоритет.

Для справки:

Сегодня только в «Живом журнале» Никитинского читают более 2 тысяч человек в сутки. В целом по всем интернет-площадкам (Инстаграм, Одноклассники, ВКонтакте, Телеграм) его аудитория составляет около 50 тысяч человек. Больше, чем, например, население двух владимирских городов Покрова и Гороховца вместе взятых, включая стариков и грудных детей. И вся эта «армия» пользователей в месяц просматривает его материалы более 100 тысяч раз в месяц.

При том что Василий Никитинский постоянно проживает во Владимире, доля его читателей из региона-33 составляет всего 5%. Снимки с малой родины в блоге соседствуют с фоторепортажами из Твери, Костромской области, Иваново, Ярославля, Нижнего Новгорода, Кисловодска, много фото и из-за границы.

По России Василий старается ездить вместе с семьей. Говорит, что в пятницу нет проблемы, чтобы сесть в машину и поехать за 300 км. Путешествовать за границу помогают многочисленные сервисы, которые позволяют сэкономить на билетах и проживании. К тому же некоторые компании готовы оплачивать перелеты, размещение и питание. Все ради того, чтобы попасть на страницу желанного блога.

– Вести электронный дневник – это моё хобби, – говорит Никитинский. – Вне Интернета я юрист, работаю в серьезной компании, и некоторые мои коллеги даже не догадываются, кто ведет блог, который они иногда почитывают. Я, видимо, счастливый человек, у которого есть любимая работа и очень интересное хобби!

Фото из блога Василия Никитинского.