Владимирский вице-губернатор Хвостов стал жертвой террористов

В истории Владимирской губернии и Владимирской области известны два вице-губернатора по фамилии Хвостов. Из них Дмитрий Хвостов недавно оказался фигурантом уголовного дела, а его однофамилец Сергей Хвостов, занимавший вице-губернаторский пост более века назад, закончил чиновничью карьеру трагически – его убили.

Это едва ли не единственный павший от рук террористов владимирский чиновник столь высокого уровня. По иронии судьбы, его гибель оказалась предопределена отличной службой…

Не из «варягов»

Сергей Алексеевич Хвостов, назначенный владимирским вице-губернатором в начале февраля 1901 года, происходил из старинного рода, восходящего к концу XIII столетия и служившего великим князьям и царям Московским.

Дед Сергея Хвостова Николай Сергеевич Хвостов, командуя ротой Невского пехотного полка, участвовал в занятии Финляндии во время русско-шведской войны 1808-1809 гг., был ранен, и в отряде генерала Барклая-де-Толли совершил переход по льду Ботнического залива к берегам Швеции.

Отец будущего владимирского вице-губернатора коллежский советник и камергер Алексей Николаевич Хвостов окончил Царскосельский лицей с золотой медалью и несколько лет служил в военно-походной канцелярии Его Величества, а затем – по выборам дворянства. Он был женат на Екатерине Лукиничне Жемчужниковой, дочери владимирского помещика лейб-гвардии полковника Луки Ильича Жемчужникова (знакомого Пушкина, которому он давал взаймы) и внучке секунд-майора Ильи Яковлевича Жемчужникова, юрьев-польского уездного предводителя дворянства в 1790-е годы.

По матери, внесенной в дворянскую родословную книгу Владимирской губернии еще при рождении, Сергей Хвостов имел прочные владимирские корни, и называть его «варягом» нельзя.

Родной дядя Хвостова штабс-капитан Владимир Лукич Жемчужников во время Крымской войны командовал ротой Юрьевской дружины Владимирского губернского ополчения и был награжден орденом св. Станислава III степени. Сережа в детстве не раз гостил у дяди в селе Алексино Юрьевского уезда, и наш Владимирский край с его уникальными памятниками и историей был для него родным.

Ревнитель образования

Сергей Хвостов появился на свет в 1846 году и вскоре после окончания юридического факультета Московского университета поступил на службу в земство, где позже был избран в должность председателя Орловской губернской земской управы. Обладая хорошими связями в Петербурге (его родной брат Александр Хвостов являлся высокопоставленным чиновником МВД, а потом Минюста, дослужившись до министра внутренних дел), Хвостов в начале 1901 года в чине статского советника получил назначение на должность владимирского вице-губернатора. В ту пору вице-губернаторский пост в каждой губернии имелся только один, поэтому значимость данной должности была высока.

Хотя вице-губернатор в царской России традиционно отвечал за экономический блок, владимирцам Хвостов запомнился, прежде всего, как ревнитель развития народного образования и изучения местной старины. Сергей Алексеевич поддержал традицию, начатую своим предшественником по вице-губернаторской должности князем Урусовым, возглавив Владимирскую ученую архивную комиссию (ВУАК) в качестве ее председателя, много сделал для реставрации старинных церквей и для издания старинных летописей.

Бродит призрак

Впрочем, владимирскому вице-губернатору Хвостову приходилось заниматься и совсем иными делами. Например, при нем в феврале 1902 года была образована специальная комиссия из врачей, представителей земства, городской думы и губернских чиновников для исследования возможностей улучшения питьевой воды во Владимире.

А 22-23 апреля того же года во Владимире прошло чествование памяти Н. В. Гоголя и В. А. Жуковского в связи с 50-летием их кончины. Празднование завершилось торжественным заседанием Владимирской ученой архивной комиссии в зале Дворянского собрания, где присутствовал весь местный бомонд.

И лишь немногие посвященные знали, что в тот же день, 23 апреля, во Владимире была арестована полицией местная социал-демократическая группа «Северного рабочего союза» во главе с членом ЦК «Союза» М. А. Багаевым. При обысках у арестованных полиция изъяла много экземпляров «Искры» и целый склад нелегальной литературы.

В дальнейшем проблем с революционерами во Владимирской губернии у властей становилось все больше. В марте 1903 года в сельце Лосево Вязниковского уезда на фабрике Сенькова бастовало 900 рабочих, требовавших замены управляющего, и добившихся успеха.

В том же 1903-м в губернии сложилась целая сеть социал-демократических групп и марксистских кружков. Однако в июле 1903 года Сергей Хвостов, «заработав» во Владимире орден св. Станислава II степени, пошел на повышение и был назначен Николаем II исполняющим должность пензенского губернатора, прослужив во Владимирской губернии ровно два с половиной года.

Покушение на Аптекарском острове

В 1904 году Николай II, проезжая через Пензу, утвердил Сергея Алексеевича пензенским губернатором. Во время революции 1905-1906 гг. Хвостов решительно подавил беспорядки в Пензенской губернии, что оценили в Петербурге. Пензенский губернатор в июле 1906-го был сделан членом Совета МВД и сенатором.

В новом качестве Хвостов часто виделся по делам с новым министром внутренних дел и председателем Совета министров Петром Аркадьевичем Столыпиным. 12 августа 1906 года он приехал на доклад к Столыпину на его служебную дачу на Аптекарском острове в северной столице. Именно в этот день эсеры-максималисты совершили покушение на премьера, взорвав принесенные с собой начиненные взрывчаткой портфели. Столыпин остался невредим. Но в числе трех десятков погибших от взрыва оказался 51-летний сенатор Сергей Хвостов…

Его вдова Анна Ивановна, урожденная Унковская, дочь знаменитого адмирала-мореплавателя, поселилась в Сергиевом Посаде, а потом в Зосимовой пустыни Владимирской губернии, где стала схимонахиней Анастасией. В 1938 году она вместе со своей дочерью Екатериной, бывшей фрейлиной, ставшей схимонахиней Иннокентией, была расстреляна в Вологде за «активное участие в церковно-монархической группе и распространение провокационных слухов». Посмертно реабилитирована Генеральной Прокуратурой Российской федерации 26 апреля 1989 года.

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Трех сыновей Анна Хвостова потеряла еще во время Гражданской войны. Один умер от тифа, двое других, по одной из версий, тоже погибли от тифа, по другой – были расстреляны красными.

Старший сын Хвостовых Иван Сергеевич Хвостов, гвардии полковник, после Гражданской войны эмигрировал в Эфиопию, где стал адвокатом и писал стихи. Он получил официальную благодарность императора Эфиопии Хайле Селассие за перевод на ахмарский язык Гражданского кодекса Наполеона и за адвокатскую работу. Иван Хвостов трагически погиб в 1955 году, попав под поезд.

Его младший брат Дмитрий Сергеевич Хвостов эмигрировал во Францию, служил капитаном во французской армии и во время Второй мировой войны попал в немецкий плен. После войны окончил Богословский институт в Париже и стал священником Русской Православной Церкви заграницей.

Последние два десятка лет протоиерей Дмитрий Хвостов служил помощником настоятеля храма-памятника преподобного Иова в Брюсселе в Бельгии и являлся благочинным приходов РПЦЗ в странах Бенилюкса. Скончался он в 1987 году – последним из членов когда-то большого семейства бывшего владимирского вице-губернатора, пострадавшего от революционных потрясений в России.

На верхнем фото: памятный знак жертвам взрыва на Аптекарском острове в Санкт-Петербурге