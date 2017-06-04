Задержана вице-губернатор Владимирской области Елена Мазанько

Сегодня в 17 часов 01 минуту на сайте Следственного Комитета РФ появилось сообщение о том, что главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении вице-губернатора Владимирской области Елены Мазанько по фактам получения взяток в крупном и особо крупном размерах в общей сумме не менее трех миллионов рублей (п. «в» ч.5, ч.6 ст.290 УК РФ).

По версии следствия, Мазанько получила взятки от предпринимателей за содействие заключению государственных контрактов на проведение ремонтных работ в здании администрации области и поставку мебели.

В настоящее время Мазанько задержана, с ней проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

Радиостанция «Говорит Москва» в этой связи сообщает о реакции на случившееся губернатора Владимирской области Светланы Орловой. Она считает задержание своего заместителя провокацией и говорит, что обвинения следствия беспочвенны.

«Это провокация. В этой провокации могли быть задействованы и силовики – мы это все знаем. Когда губернатор находится на форуме в Петербурге, когда летит в самолете, и в десять часов вдруг следователь из центрального управления Следственного комитета (звонит – Прим. «ГМ») … А что, у наших следователей кишка тонка, или что? Ее обвиняют во взятке 2014 года, а в 14-м году, где они были?», – сказала она.

По словам губернатора, Мазанько помогла ей навести порядок во Владимирской области.

В интервью ТАСС глава региона Светлана Орлова уточнила, что ее подчиненная задержана на 72 часа. Решение об избрании ей меры пресечения будет вынесено судом 6 июня.

Справка. Мазанько начала работать в администрации Владимирской области в 2013 году. До этого она занимала пост зам. главы департамента имущественных отношений МЭР, а также была вице-губернатором Кемеровской области

Фото: https://rentv.cdnvideo.ru/sites/default/files/field/image/ 2017/22/detail_1dz4jwh6bg_1496564636.jpg

Автор фото: Дмитрий Резников.