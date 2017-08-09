Владимирский губернатор изучал людей эпохи мамонтов

Последний владимирский губернатор поры Российской империи Владимир Николаевич Крейтон любил археологию. До назначения в наш край он проводил раскопки на территории Рязанской губернии. Там же читал публичные лекции, средства от которых пошли на постройку музея. Например, в 1898 году тема его лекции звучала так: «Человек в эпоху мамонта и других вымерших животных»

Заграничные корни

Последний владимирский губернатор – потомок подданных Великобритании. Ещё в правление английского короля Георга III в 1804 году уроженец Эдинбурга 40-летний Александр Крейтон, доктор медицины Вестминстерского королевского госпиталя, получил приглашение приехать в Россию.

Шотландцу предложили почетную должность лейб-медика императора Александра I. В Петербурге Крейтон прослужил 15 лет. Он был медиком-универсалом – и хирургом, и терапевтом.

Во время заграничного похода русской армии в 1813-1814 гг. Александр Крейтон находился в действующей армии и даже участвовал «в деле против неприятеля под местечком Фер-Шампенуаз и под городом Парижем».

В 1819-м Александр Крейтон вернулся в Англию, а его место лейб-медика в России занял племянник Арчибальд-Вильям (в России именовавшийся Василий Петрович) Крейтон, выпускник медицинского факультета Эдинбургского университета. Он и стал основателем династии Крейтонов в России.

Долг врача

Крейтон-младший являлся врачом семейства великого князя Николая Павловича, а также доктором при военно-инженерных частях. В день восстания декабристов Крейтон находился при императоре.

Он ездил к смертельно раненому декабристом Каховским петербургскому генерал-губернатору графу Милорадовичу и осматривал командира 2-го эскадрона лейб-гвардии Конного полка полковника Велио, раненого пулей в правую руку во время атаки на мятежное каре.

Крейтон сохранил положение при дворе на многие годы и дослужился до чина действительного статского советника. Арчибальд-Вильям вступил в брак с Софьей Николаевной Сутгоф – дочерью доктора медицины, лейб-медика, акушера, действительного статского советника Николая Мартыновича Сутгофа. От этого брака в 1825 году родился сын Николай Васильевич Крейтон.

Он носил уже русские имя-отчество, но, как отец и дядя, оставался приверженцем Англиканской церкви. В 1810-е гг. еще Александр Крейтон содействовал возведению в Петербурге на Английской набережной англиканской церкви по проекту Джакомо Кваренги. Семейный некрополь Крейтонов находился на петербургском Смоленском евангелическом кладбище.

Там был погребен и Николай Васильевич, скончавшийся в 1885 году в 60-летнем возрасте. Он дослужился до чина статского советника, но на надгробии отца будущего владимирского губернатора указано лишь: «дворянин Санкт-Петербургской губернии».

Археолог по призванию

Николай Васильевич Крейтон женился на Элоизе Августе Иоганне Нирод, которая также звалась Елизаветой Евстафьевной. Она была дочерью генерала, командира лейб-гвардии Уланского Его Величества полка графа Густава Иоганна Себастьяна (Евстафия Евстафиевича), выходца из дворян Эстляндской губернии.

От этого брака родились шестеро сыновей: Вильям-Густав, Александр, Николай, Владимир, Сергей и Василий Крейтоны. Все братья достигли «степеней известных». Старший, к примеру, стал владельцем двух верфей, где строились корабли для российского военного флота. А Владимир Крейтон оказался последним владимирским губернатором имперской поры.

Родство с графами Нирод, занимавшими высокие посты в столице, очень помогло карьере Крейтонов. Любопытно, что двоюродным братом Владимира Крейтона был мичман граф Алексей Нирод, героически погибший в 1904 году во время боя на крейсере «Варяг».

Владимир Николаевич Крейтон родился в 1871 году и получил образование в Пажеском корпусе. Одновременно Крейтон посещал лекции в Петербургском археологическом институте. Археология стала его любимым занятием на всю жизнь.

В 1892 году Крейтон был выпущен подпоручиком в лейб-гвардии Преображенский полк. Но к военной службе душа у него не лежала. Вскоре Крейтон, уволившись в запас гвардии поручиком, поступил чиновником особых поручений к рязанскому губернатору Брянчанинову.

В Рязани Крейтон активно участвовал в работе Рязанской ученой архивной комиссии. В 1897-1903 гг. он проводил археологические раскопки на территории семи уездов Рязанской губернии, обследовал множество курганов и могильников и знаменитое городище Старая Рязань. И именно тогда читал публичные лекции, о которых было сказано выше.

Покушение на Столыпина

В январе 1905-го петербургским генерал-губернатором был назначен генерал-адъютант Дмитрий Федорович Трепов. Он был шурином (братом жены) графа Максимилиана Нирода – дяди Владимира Крейтона по матери. Трепов пригласил Крейтона к себе чиновником особых поручений.

Затем с подачи того же Трепова Крейтон в декабре 1905 года был назначен калужским вице-губернатором. Во время приезда в Петербург Владимир Николаевич едва не погиб во время покушения на Столыпина 12 августа 1906 года, находясь в приёмной взорванной дачи премьера.

Московский губернатор Джунковский писал о трагедии на Аптекарском острове: «…Некоторые из находившихся в совершенно разрушенной приемной остались по счастливой случайности невредимы, так, например, вице-губернатор Крейтон стоял и разговаривал с генералом Замятиным. Этот последний был убит, прямо разорван на части, а Крейтон даже не был ранен».

В 1911 году Крейтона был переведен вице-губернатором в Псков и пожалован в звание камергера. Там он продолжил занятия археологией, проведя в 1912-1913 гг. несколько разведок и раскопок, а для музея Псковского археологического общества пожертвовал ряд книг и экспонатов.

В марте 1914 года Крейтона избрали членом-корреспондентом Московского археологического общества. В Пскове он получил ордена св. Станислава II и св. Владимира III степеней и чин действительного статского советника.

Накануне революции

В июне 1914 года Крейтон был назначен владимирским губернатором. Но продолжить археологические изыскания на богатой историческими памятниками владимирской земле ему не довелось. Началась война. Первоначальное падение цен на продовольствие вскоре переросло в недостаток продуктов и дороговизну.

Во Владимирскую губернию хлынули беженцы. В городах были устроены лазареты для раненых. В 1916 году в губернии произошло 145 забастовок, в которых участвовало более 168 тысяч человек. Но в целом до февраля 1917-го на владимирщине сохранялась спокойная обстановка, что можно поставить в заслугу губернатору.

Вечером 1 марта 1917 года на улицах Владимира появилось обращение Крейтона: «…Нам необходимо сохранить спокойствие, во что бы то ни стало, зная, что всякий беспорядок лишь на руку врагу России, в борьбе с которым полегло столько наших братьев, сыновей и отцов. Нам нужно, сплотившись воедино, не прерывать ту ежедневную работу, которую мы несем в силу взятого на себя долга перед родиной, перед государством, перед армией, стоящей грудь грудью с врагом, перед нашими близкими…»

Губернатор считал, что беспорядки удастся предотвратить путем бесперебойного подвоза продуктов во Владимир. Но ситуация вышла из-под контроля.

Эмиграция. Локарно

В ночь с 2 на 3 марта во Владимир прибыла делегация из Москвы из представителей войск, перешедших на сторону Временного правительства. К ним присоединились солдаты и большое число местных жителей, которые прямо со станции направились к дому губернатора и арестовали Крейтона с женой, а также полицеймейстера. Арестованных по пути в тюрьму избили, а Крейтону даже сломали ногу.

Дальнейшая судьба последнего владимирского губернатора, назначенного царем, долго оставалась неизвестной. Ходили слухи, что его расстреляли в Петербурге. В действительности бывший камергер и губернатор Крейтон был освобожден Александром Керенским, эмигрировал и прожил остаток жизни в Швейцарии в курортном городе Локарно на берегу озера Лаго Маджоре.

Там 8 марта 1931 года Крейтон скончался на 60-м году жизни. 22 марта по нему в Париже была отслужена панихида. Некролог Крейтона опубликовала парижская газета русской эмиграции «Возрождение».

Глазами классика. Владимир Крейтон от брака с Марией Львовной Петровской, дочерью рязанского вице-губернатора Льва Николаевича Петровского, имел сыновей Дмитрия и Георгия. Вместе с Георгием Крейтоном в Псковской гимназии учился будущий писатель Вениамин Зильбер (Каверин). Он упоминает младшего сына Крейтона в весьма предвзятых мемуарах «Освещенные окна»: «…С нами учился сын камергера, вице-губернатора Крейтона. Это был чистенький, аккуратный мальчик, затянутый, с красными бровками. Мы его ненавидели за то, что в гимназию его привозил экипаж. Все ему было ясно, и все он старательно объяснял уверенным, тонким голосом». Позже Георгий Крейтон обучался в Александровском лицее, а во время I мировой войны и Гражданской воевал в Кавалергардскому полку. Умер он в эмиграции.