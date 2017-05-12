Владимирских садоводов отговаривают сажать картошку

Грядущие выходные многие садоводы и дачники ждут с лопатами и заготовленным семенным картофелем. Однако майские холода вносят коррективы в посевной календарь.

Как сообщили «Призыву» в филиале ФГБУ «Россельхозцентр» Владимирской области, брошенная в непрогретую землю картошка хорошим урожаем не обрадует. Из-за низких ночных температур земля остаётся холодной. Посаженые в такую почву картофель может израстись – дать мелких горох, вместо полноценных клубней.

А помимо этого, рядом с ним, несмотря на холода, прекрасно будут чувствовать себя возбудители заразы, в частности, грибковые инфекции. Для них благоприятные условия для размножения и развития – от плюс пяти градусов.

– Время посадки картофеля – до 20 мая, – отметили в Россельхозцентре, – дайте земле прогреться и через неделю сажайте картошку.

Что же касается теплолюбивых культур – огурцы, помидоры, капуста, кабачки, тыквы, – то с их десантированием в открытый грунт спешить тоже не стоит. Равно, как и с цветами. Им до начала июня показаны тепличные условия. А вот саженцы плодовых и ягодных деревьев, по мнению опрошенных нами владельцев питомников, майские холода переживут стойко.

– Для садоводов даже лучше, что холода продляют посадочный сезон, будет время всё успеть и порядок навести, – говорит Владимир Рудин, директор Киржачского питомника плодово-ягодных и декоративных культур. – У нас вот из-за холодов мерзнет рассада в неотапливаемых теплицах, но для саженцев подобные температурные качели всё же не страшны. Если они качественные, то приживутся вне зависимости от того, купили вы их с открытой или закрытой корневой системой.

К сожалению, также бесстрашно реагируют на нынешние майские морозцы и снегопады вредители растений. Как заверили в Россельхозцентре, пока не установится тёплая погода, они останутся пребывать в полусонном состоянии. Но с приходом настоящего тепла откроют свой «паразитский» сезон.

Фото: http://storage10.fermer.ru/forum/2010/01/51347/sdc14942.jpg