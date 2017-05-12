Водитель утонувшей в Клязьме «Нивы» покончил с собой

Следственными органами СК РФ по Владимирской области проводятся доследственные проверки по фактам съезда автомобиля «Нива» в реку Клязьма в Вязниковском районе и смерти водителя транспортного средства в результате суицида.

Накануне днем тело мужчины с огнестрельным ранением было обнаружено на территории приусадебного участка его дома в городе Вязники. Умерший работал на муниципальном предприятии, увлекался охотой и на законных основаниях дома хранил ружье.

По всей вероятности, у мужчины просто не выдержали нервы. 9 мая он попал в ДТП, в результате которого его автомобиль совершил съезд в реку Клязьма: мужчине и остальным его пассажирам удалось выбраться, а вот его жену спасатели разыскивают уже третьи сутки.

По данным следствия, в этот праздничный день жители Вязников навестили родных, а затем со знакомыми решили поехать на пикник в район деревни Войново.

Компания из пяти человек распивала спиртные напитки, в том числе 57-летний местный житель, управлявший своим автомобилем «Нива». Вечером того же дня друзья решили проехать на пляж на берег Клязьмы, расположенный примерно в трех километрах от деревни Войново.

По дороге водитель решил продемонстрировать знакомым способности своего внедорожника, левой стороной машины начал двигаться по воде на расстоянии около одного метра от берега и в определенный момент почувствовал, что в ситуации не справляется сцепление, машину развернуло и стало заносить течением. Мужчина пытался выруливать, но автомобиль начал погружаться в воду.

В салоне возникла паника, трое пассажиров практически сразу же выбрались на берег, спастись из «Нивы» смог и водитель. В машине осталась его супруга. Мужчина попытался самостоятельно отыскать ее в воде, но никакого результата это не дало.

Мужчина дошел до деревни. Приятель, узнав о случившемся, довез его до дома, а сам сообщил о ДТП в правоохранительные органы. На место незамедлительно прибыли спасатели, сотрудники Следственного комитета и полиции.

Напомним, что внедорожник извлекли из воды, а поиски 55-летней супруги водителя «Нивы», которая официально числится без вести пропавшей, продолжаются.

“На сегодняшний день запланировано дальнейшее проведение водолазных работ, пешее патрулирование береговой линии и прилегающей территории, обследование реки плавсредствами и рыболовными «кошками». Поисковые работы будут осуществляться группировкой сил и средств в составе 37-ми человек, 8-ми единиц техники, 5-ти плавсредств”, – сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Фото: http://33.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5278103/