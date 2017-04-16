Семья подростка, избившего Илью Сорокина, выплатит более 1,5 миллиона рублей

Вязниковский городской суд частично удовлетворил исковые требования матери 16-летнего подростка Ильи Сорокина о взыскании денежной компенсации за причинение тяжкого вреда здоровью, расходов на лечение, реабилитацию и компенсации морального вреда.

“Призыв” уже сообщал о том, что приговором Вязниковского городского суда подросток, покалечивший Илью Сорокина и сделавший его инвалидом, получил наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

И хотя отбывающий наказание подросток трудоустроен, его заработка явно недостаточно для возмещения причиненного им вреда. В связи с этим суд решил, что отвечать материально за сына придется родителям осужденного.

Как сообщает Владимирский областной суд, семья подростка, по вине которого Илья Сорокин стал инвалидом, должна будет ежемесячно возмещать истице утраченный заработок в сумме 9 тысяч 887 рублей (сумма определена на основе прожиточного минимума) с последующей индексацией. Общая сумма выплаты потерпевшей стороне – один миллион рублей.

Также, суд обязал родителей виновного подростка единовременно компенсировать возмещение вреда здоровью пострадавшему — 237 тысяч рублей, а также возместить причиненный моральный ущерб матери Ильи Сорокина в размере трёхсот тысяч.

Помимо этого ответчик и его родители должны оплатить расходы на проживание потерпевшего в московском институте и перевозку Ильи в Вязники — это ещё почти 72 тысячи рублей.

Напомним, что 30 марта 2015 года в Вязниках 14-летний Илья был жестоко избит. Подросток получил серьезные травмы мозга. Илья Сорокин прошел два курса реабилитации в Испании и в Китае. Для того чтобы спасти подростка, был организован сбор средств, который продолжается до сих пор.

Его мама не теряет надежду и продолжает отчаянно бороться за жизнь сына. По словам Ларисы Сорокиной, каждая маленькая победа Ильи – это смысл жизни для их семьи.

«Нас не покидает вера и надежда, что помощь врачей и терпение помогут вернуть Илюшку к полноценной жизни», – пишет Лариса Сорокина в соцсети “ВКонтакте”.

Фото: http://vyazniki.ru/2017/01/27/ilja_sorokin_idjot_na_popravku.html