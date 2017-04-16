Владимирцев ждут консультации диетолога и мастер-классы по стилю

Площадкой ее проведения традиционно выступит владимирский Экспоцентр, расположенный на улице Батурина.
За 11 лет своей работы эта выставка приобрела известность не только в 33 регионе, но и за его пределами. Ежегодно она привлекает внимание специалистов из области медицины, косметологии, представителей российских компаний-производителей медицинской техники и оборудования для занятия спортом.
Более 65 участников из Москвы, Рязани, Нижнего Новгорода, Кирова, Тамбова, Иваново, Санкт-Петербурга, Ярославля. Костромы представят на выставке-форуме «Здоровье. Красота. Спорт» свои товары и услуги по следующим направлениям:
- медицинские центры, санаторно-курортное лечение;
- медицинские приборы, оборудование и инструменты, оптика;
- косметология;
- спорт, спортивное оборудование и одежда;
- ортопедические изделия и аппараты;
- форменная и специальная одежда;
- средства дезинфекции;
- средства очистки воздуха и воды;
- здоровое питание, биологически активные добавки.
Программа работы выставки обещает быть очень насыщенной. Посетителей ожидают:
- семинар о здоровом питании и основах долголетия;
- презентации продукции фирмами–производителями;
- лекция о нарушении памяти;
- консультации диетолога;
- арт-терапия;
- арома-стилистика;
- мастер-классы по стилю и шоппингу;
- мастер-класс по продвижению брендов в сфере здоровья, красоты и спорта;
- психологические практики;
- встречи с авторами методик оздоровления.
Время работы выставки-форума «Здоровье. Красота. Спорт»:
- 20 по 21 апреля – 10:00 – 18:00;
- 22 апреля – 10:00 – 15:00.
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