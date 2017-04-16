Владимирцев ждут консультации диетолога и мастер-классы по стилю

Площадкой ее проведения традиционно выступит владимирский Экспоцентр, расположенный на улице Батурина.

За 11 лет своей работы эта выставка приобрела известность не только в 33 регионе, но и за его пределами. Ежегодно она привлекает внимание специалистов из области медицины, косметологии, представителей российских компаний-производителей медицинской техники и оборудования для занятия спортом.

Более 65 участников из Москвы, Рязани, Нижнего Новгорода, Кирова, Тамбова, Иваново, Санкт-Петербурга, Ярославля. Костромы представят на выставке-форуме «Здоровье. Красота. Спорт» свои товары и услуги по следующим направлениям:

медицинские центры, санаторно-курортное лечение;

медицинские приборы, оборудование и инструменты, оптика;

косметология;

спорт, спортивное оборудование и одежда;

ортопедические изделия и аппараты;

форменная и специальная одежда;

средства дезинфекции;

средства очистки воздуха и воды;

здоровое питание, биологически активные добавки.

Программа работы выставки обещает быть очень насыщенной. Посетителей ожидают:

семинар о здоровом питании и основах долголетия;

презентации продукции фирмами–производителями;

лекция о нарушении памяти;

консультации диетолога;

арт-терапия;

арома-стилистика;

мастер-классы по стилю и шоппингу;

мастер-класс по продвижению брендов в сфере здоровья, красоты и спорта;

психологические практики;

встречи с авторами методик оздоровления.

Время работы выставки-форума «Здоровье. Красота. Спорт»: