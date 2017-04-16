Владимирцев ждут консультации диетолога и мастер-классы по стилю

С 20 по 22 апреля во Владимире состоится XI межрегиональная выставка-форум «Здоровье. Красота. Спорт».

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Площадкой ее проведения традиционно выступит владимирский Экспоцентр, расположенный на улице Батурина.

За 11 лет своей работы эта выставка приобрела известность не только в 33 регионе, но и за его пределами. Ежегодно она привлекает внимание специалистов из области медицины, косметологии, представителей российских компаний-производителей медицинской техники и оборудования для занятия спортом.

Более 65 участников из Москвы, Рязани, Нижнего Новгорода, Кирова, Тамбова, Иваново, Санкт-Петербурга, Ярославля. Костромы представят на выставке-форуме «Здоровье. Красота. Спорт» свои товары и услуги по следующим направлениям:

  • медицинские центры, санаторно-курортное лечение;
  • медицинские приборы, оборудование и инструменты, оптика;
  • косметология;
  • спорт, спортивное оборудование и одежда;
  • ортопедические изделия и аппараты;
  • форменная и специальная одежда;
  • средства дезинфекции;
  • средства очистки воздуха и воды;
  • здоровое питание, биологически активные добавки.

Программа работы выставки обещает быть очень насыщенной. Посетителей ожидают:

  • семинар о здоровом питании и основах долголетия;
  • презентации продукции фирмами–производителями;
  • лекция о нарушении памяти;
  • консультации диетолога;
  • арт-терапия;
  • арома-стилистика;
  • мастер-классы по стилю и шоппингу;
  • мастер-класс по продвижению брендов в сфере здоровья, красоты и спорта;
  • психологические практики;
  • встречи с авторами методик оздоровления.

Время работы выставки-форума «Здоровье. Красота. Спорт»:

  •  20 по 21 апреля – 10:00 – 18:00;
  • 22 апреля – 10:00 – 15:00.

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