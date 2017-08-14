В Александровском районе бабушка случайно задавила внука

Трагедия произошла вчера, 13 августа, в деревне Федяйково Александровского района. Как сообщили «Призыву» в региональном ГИБДД, 61-летняя женщина-водитель «Kia Sportage» решила покатать своего 5-летнего внука на водительском сидении по деревенским дорогам.

Но во время езды бабушка не справилась с управлением автомобиля и врезалась в столб. Она высадила малыша и с открытой дверью стала сдавать назад.

В это время ребенок побежал в сторону машины и попал под колеса. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия. Сейчас проводится следственная проверка.