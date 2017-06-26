В ДТП в Александровском районе погибли три человека

Страшное ДТП произошло сегодня в 6 часов 20 минут в Александровском районе на 118 км автодороги Колокша – Верхние Дворики произошло

По предварительной информации, водитель «ВАЗ-21144» при движении со стороны Александрова в сторону деревни Верхние Дворики выехал на встречную полосу, в результате чего совершил столкновение с автомобилем «Ауди-80» под управлением 28-летнего жителя Струнино.

В результате ДТП один пассажир автомобиля «Ауди-80», находившийся на переднем пассажирском сиденье, а также два человека, находящиеся в салоне автомобиля «ВАЗ-21144», скончались на месте, их данные устанавливаются.

По данным пресс-службы регионального УМВД, водитель, 1989 г.р. и пассажирка «Ауди», девушка 1993 г.р., жители Струнино, а также владелец автомобиля «Ваз-21144», 1993 г.р., после операции находятся в реанимационном отделении Александровской районной больницы.

На месте ДТП работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Фото: https://33.мвд.рф/