В Александровском районе мотоцикл и велосипед не поделили дорогу

Открыл череду ДТП, связанных с двухколёсной техникой, случай во Владимире. Там во втором часу ночи по Большой Нижегородской мчался пьяный 25-летний мотоциклист. Но налетел препятствие, и рухнул на проезжую часть. С ним был его приятель-одногодок. И водителя, и пассажира спасло только то, что оба были в шлемах. Но травмы они получили и были госпитализированы.

А в Александровском районе столкнулись даже две двухколёсные машины: мотоцикл под управлением 21-летнего парня врезался в велосипед, двигавшейся в попутном направлении. 41-летний мужчина, крутивший педали, в результате ДТП получил травмы и был госпитализирован.

В Коврове водитель «Renault Scenic» при развороте не заметил мотоциклиста, ехавшего по «встречке». За рулем двухколесного был 18-летний парень подшофе. Мало того, у не оказалось водительских прав, а мотоцикл не зарегистрирован. В результате ДТП пострадал только водитель мотоцикла, да и то не серьёзно. После выяснения обстоятельств случившегося он отпущен домой.

Фото: https://geoslashby.blogspot.ru