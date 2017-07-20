Зачем владимирцы сажали больных на осиновый пень

Выражение «язык родных осин» стало почти хрестоматийным (при этом почти все забыли, что это цитата из шуточного стишка Ивана Сергеевича Тургенева), да и в отечественной поэзии множество мастеров изящной словесности отдали дань деревцу с вечно трепещущей листвой. Одно из лучших написано в победном 1945-м вязниковцем Алексеем Фатьяновым: «Далёко родные осины,/ Далёко родные края./ Как мать, дожидается сына/ Родная сторонка моя».

И в то же время на Руси бытовало выражение «осина – проклятое дерево». Ее не сажали около дома и даже сидеть в тени осины некоторые считали плохой приметой…

Узнаю по названию

Согласно вездесущей статистике, в конце XIX столетия больше всего осины произрастало в Тульской губернии. Однако и у нас осина не только составляла неотъемлемую составляющую смешанных лесов, но и образовывала целые леса и перелески.

Свидетельством распространенности того или иного дерева является число производных от его названия наименований населенных пунктов. Во Владимирской губернии по состоянию на 1900-е годы имелось 5 деревень с названием Осинки – по две в Вязниковском и в Гороховецком уездах и одна – в Мелековском уезде. Имелось сельцо Осинки в Переславль-Залесском уезде, деревня Осиновец – в Шуйском и две деревни Осиновки в Ковровском и Юрьев-Польском уездах. А еще два лесных массива с одинаковыми названиями Осиновая грива – в Вязниковском и Меленковском уездах.

Названия, действительно, говорящие. Например, у сельца Осинки, где в XIX веке находилась усадьба господ Обтяжновых, у реки Тары и сейчас осинника предостаточно. Осиновую поросль охотно поедали коровы, лошади, овцы и козы, а в лесу ею лакомились олени, лоси и зайцы – одни из первых зверей для охотников. И неспроста! Как показывают исследования состава осиновых листьев, в них до 12% белка, до 24% – клетчатки, много кальция, марганца, калия, натрия, витаминов С и каротина.

Древние легенды

В народной медицине на осину «переносили» различные болезни: при лихорадке срезанные волосы и ногти больного вкладывали в дыру, просверленную в осиновом дереве, и забивали отверстие осиновым колышком, полагая, что от этого лихорадка не сможет выйти наружу.

Иногда вещи больного закапывали в яме под осину или сажали занедужившего на свежий осиновый пень, полагая, что болезнь уйдет из человека в него. «Передавая» болезнь дереву, просили осину: «Осина, осина, возьми мою трясину, дай мне леготу!» При приближении эпидемии холеры в четырех концах села втыкали в землю срубленные деревца осины, ограждая селение от заразы.

С незапамятных времен за ней тянулся мрачный «евангельский» след. Бытовало предание, что именно из осины был сделан крест, на котором распяли Иисуса Христа. Впрочем, сторонников такой версии немного.

А вот предание про то, что на осине повесился предавший Спасителя Иуда Искариот, имело куда более широкое распространение. Еще известна легенда, по которой осина дрожанием ветвей будто бы выдала Богородицу, прятавшуюся под ней с Иисусом Христом во время бегства в Египет. И мало кто задумывался о том, что в далекой Палестине, с жарким и даже засушливым климатом осины не растут!

А вот в том, что в одной из известных древнерусских былин Добрыня Никитич вешает побежденного Змея-Горыныча «на осину кляплую», содержится отголосок славянских языческих верований, в которых осина выступала в качестве действенного средства в борьбе с нечистой силой. Не случайно для того, чтобы прикончить вампира, ему надо было воткнуть в могилу осиновый кол!

Практичный материал

Если святоши упорно именовали ни в чем не повинную осину «проклятой» и рассказывали басни, что, мол, в осинниках прячутся черти, то куда более прагматично настроенные владимирские плотники давно оценили уникальные свойства осины в качестве строительного материала.

Материалы Владимирского губернского земства второй половины XIX века свидетельствуют о том, что легкая и упругая осина часто шла «на потолки, полы, балки, стропила». Долгое время церковные купола-главки и кровли крыли лемехом – осиновыми дощечками, со временем приобретавшими красивый серебристый оттенок. Тут история с Иудой в расчет не бралась – целесообразность начисто пересиливала суеверия.

К примеру, в Ковровском уезде, лемеховое покрытие имели пять куполов Успенской церкви в селе Большие Всегодичи на реке Уводи и главка часовни в честь св. Николая Чудотворца у Николо-Нередичского погоста. Примечательно, что изначально лемеховое покрытие из осины имели и знаменитые церкви в Кижах.

Та же земская статистика указывает, что «для подземных построек осину предпочитают всем древесным породам, кроме дуба. Из нее выводят стены в погребах, колодезные срубы; она идет на подземные трубы; употребляется на пароходах для устройства водяных колес.

Из осины у нас делали барки и лодки (их так и называли «осиновки») и железнодорожные шпалы. Есть указания и на то, что порой, презрев суеверия, из хорошо просушенной осины владимирские крестьяне строили избы.

Вот свидетельство очевидца, опубликованное во «Владимирском земском сборнике» в 1890-е гг. об осиновых избах: «Обыкновенная крестьянская изба может прослужить от 20 до 50 лет и более. Осиновая постройка сохраняется иногда до 100-150 лет вполне здоровой и прочной».

Ложка к обеду

В крестьянском быту из осиновой древесины, мягкой и легкой, однородной и прямослойной, не трескавшейся и не коробившейся, легко коловшейся и резавшейся ножом, делали самые разнообразные изделия. Осиновыми были детские игрушки, подносы, сундучки, оконные рамы, ведра, ковши, «уполовники», бочки (они подходили даже для керосина и нефти) и сохи для пахоты. Из осины также выделывали ложки. Умельцы-ложкари резали до 400 таких ложек в неделю. Эти ложки ценились выше березовых и в начале царствования императора Николая II сбывались перекупщикам по цене от 3 рублей до 3 рублей 50 копеек за тысячу.

А еще из осины били баклуши! Сегодня это выражение употребляется для характеристики бездельника, но почти никто не помнит, а что за баклуши такие? Все просто: осиновый чурбак расчетливым ударом раскалывался на несколько обрубков-баклуш – заготовок для различных изделий, например, тех же ложек. Отсюда и происхождение выражения «бить баклуши» в качестве обозначения легкой неквалифицированной работы.

Даже дрова из осины были незаменимы. При их использовании в топке печи накопившиеся там сажа и копоть полностью выгорали. До сих пор осиновые поленья применяют для очистки дымоходов печей и каминов.

Впрочем, для большинства жителей Владимирского края куда важнее красота, которую дарят багряные листья осины лесу. А еще радуют всегда яркие и словно праздничные шляпки грибов-подосиновиков – заветная цель «тихой охоты»…

Применение. Сегодня осину используют в химической и целлюлозно-бумажной промышленности, но больше не у нас, а где-нибудь в Канаде, хотя в последнее время интерес к этому дереву проявляют и в Белоруссии.