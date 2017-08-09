Свидание в вязниковском кафе закончилось убийством

Следственными органами СК РФ по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Вязниковского района. Мужчину подозревают в убийстве 32-летней женщины.

С заявлением об ее исчезновении в правоохранительные органы обратились родственники.

Тело женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено сотрудниками полиции в 200 метрах от кафе «Колесо». Раскрыть особо тяжкое преступление правоохранителям удалось по «горячим следам».

По подозрению в совершении убийства задержан житель Вязниковского района. Причастность мужчины к совершению данного преступления установлена комплексом проведенных мероприятий, в том числе просмотром камер видеонаблюдения.

По версии следствия, в ночь с субботы на воскресенье молодые люди познакомились в кафе «Колесо» города Вязники, где весело проводили время.

После кафе молодые люди проследовали к озеру, однако между ними возник конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес девушке телесные повреждения, несовместимые с жизнью. После содеянного, молодой человек спрятал тело убитой.

У погибшей остался 6-летний ребенок, опеку над которым приняли близкие родные.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: http://blog.tourizan.com/new-year-eve-tuscany-ideas-for-you/