Гостиничный бизнес пошел в рост

По соседству с больницей скорой помощи «Красный крест» началось строительство нового отеля. Номерной фонд весьма скромный – на 8 номеров. Зато на первом этаже будет просторное кафе. Земельный участок предоставила в аренду на полтора года городская администрация.

Заявился всего один участник, поэтому участок отдали по стартовой цене. Почти 500 квадратных метро сдали в аренду за миллион рублей. Участок примыкает к уже выстроенному административному зданию, которое пока еще не заселили офисы.

По мнению чиновников из управления экономики и потребрынка, гостиничный бизнес во Владимире развивается вопреки сложной экономической ситуации. Так, в городе работает

38 гостиниц различной категории вместимостью 3243 человек. За год прибавилось еще два отеля, что, по данным мэрии, привлекает дополнительно количество туристов.

К примеру, в прошлом году количество гостей в гостинице «Золотое кольцо» увеличилось на 12 %. Кроме того, открылся новый корпус гостиницы «Орион», гостиница «Панорама», хостелы «Кинолента», «Мой хостел» и «Найс Хостел». Это отели разной ценовой категории, что дает возможность туристам с любым достатком остаться с ночевкой во Владимире.