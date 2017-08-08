В ДТП под Кольчугино пострадали 6 человек

Авария произошла вчера около семи вечера на проселочной дороге в Кольчугинском районе. 51-летний пьяный водитель «Нивы» стремительно выехал с второстепенной полосы и не пропустил «семерку», двигавшуюся по главной.

От удара «ВАЗ» перевернулся на проезжей части и влетел в еще одну «семерку». Водитель «Нивы» попытался скрыться с места аварии. Но далеко уехать не смог – не справился с управлением и вылетел на обочину. Машина перевернулась в кювете.

В результате ДТП пострадали 6 человек, все водители и пассажиры «семерок». Двое из них несовершеннолетние – 17-летняя девушка и 4-летний мальчик. Оба с травмами госпитализированы.

В тот же вечер в Коврове 18-летний водитель «Mitsubishi Lancer» попытался проскочить на красный сигнал светофора, но не успел и врезался в «Lexus», который поворачивал налево, не нарушая правил дорожного движения.

От удара «Mitsubishi» перевернулся посередине проезжей части. Кстати, виновник был ранее лишен водительских прав на полтора года. В результате ДТП серьезно пострадал водитель «Mitsubishi». С диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом шейных позвонков» госпитализирован.