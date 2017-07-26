Царский отпрыск претендует на часть бюджета города Владимира

Он претендует на 0,15% бюджета города за то, что Владимир использовал для своего герба изображение льва.

Судя по обращению, Сергей Романов Рюрик именует себя как Император Всероссийский. И замах у господина с «царской» фамилией тоже масштабный: он хочет долю за использование «леопардного зверя» на гербе.

Аналогичное требование, судя по посланию, человек, считающий себя носителем царских кровей, выдвинул ко всем городам «Золотого кольца», а также к Тюмени и Сургуту.

Письмо белорусского жителя пестрит упоминаниями о событиях более чем тысячелетней давности. Он перебирает имена князей, даты основания государств и городов. Рядом с ними очень неожиданно – это если мягко сказать – выглядит требование о франшизе (видимо, имеются в виду те самые 0,15%).

Ну, а к Рюриковичам, как и к Романовым, у адресата, судя по всему, совершенно панибратское отношение: к примеру, династию Рюриковичей он называет папиной…

Оперативно получить комментарий из мэрии Владимира не удалось. А вот пару лет назад Арбитражный суд города Москвы изучал не менее занятное дело. Потомки Рюриковичей там заявили о своих правах на Московский Кремль.

Они просили «предоставить в Кремле небольшие покои и организовать возможность постоянного доступа в Московский Кремль с одновременной функцией охраны памятников исторического и культурного наследия». Суд с их претензиями не согласился, как и Минкульт.

Что же касается льва, то он изображён не только на гербах многих российских городов (Муром, Александров, Переславль-Залесский, Красноярск, Белгород и многие другие), но и красуется на официальных госсимволах таких государств, как Англия, Швеция, Нидерланды, Чехия, Болгария и других. То есть география возможных обращений у Романова Рюрика более чем богатая.

Правда, и конкурентов у него много: львиный образ использовали на своих гербах и печатях представители многих знатных фамилий. И ведь их неожиданно открывшиеся родственники тоже могут заявить свои права на образ царя зверей…

Фото: https://www.anekdot.ru/i/caricatures/normal/16/3/1/novyj-monomax.jpg