На старейший кинотеатр Владимира претендует «ЛиЛу»

На сайте администрации города Владимира опубликованы протоколы по участию в открытом конкурсе на заключение концессионного соглашению по зданию кинотеатра «Художественный». На конкурс заявился один участник – компания «ЛиЛу продакшн», зарегистрированная в Московской области в 2015 году. Офис организации расположен в городе Химки.

Администрация города Владимира признала заявку компании соответствующей конкурсным условиям. Решающие факторы – наличие денежных средств на лицевом счете (на 21 марта – более 2,5 млн рублей), отсутствие долгов по налогам, а также внесение за кинотеатр задатка в размере полумиллиона рублей.

Тот факт, что участник конкурса – сравнительно молодое предприятие из другого региона, ничуть не смутил чиновников. Видимо, у властей есть веские основания полагать, что предыдущая коллизия с арендатором, когда тот оставил после себя многочисленные долги, так и не приведя в порядок кинотеатр, не повторится.

К сведению, «Художественный» закрыт уже более четырех лет, находится в стадии банкротства. Здание кинотеатра относится к объектам культурного наследия, охраняется государством.

Открытый конкурс по передаче его в концессию состоится 19 июля нынешнего года.