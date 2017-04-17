Экс-глава Струнино признан виновным в трагедии 6-летней давности

Трагедия произошла 17 мая 2011 года – в Струнино обрушилась часть жилого дома. Под завалами погибли 6-летняя девочка и 40-летняя женщина. Спустя почти 6 лет, как сообщает Следственный комитет РФ по Владимирской области, отголоском той трагедии стало вынесение приговора бывшему главе администрации города Струнино Анатолию Горшкову.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение крупного ущерба и смерть двух лиц по неосторожности).

Следствием и судом установлено, что с июня 1983 по май 2011 года Горшков практически непрерывно занимал руководящие должности в органах местного самоуправления. В момент трагедии он, как глава администрации Струнино, должен был, в том числе, решать задачи создания условий безопасности и благополучия жизни населения муниципального образования.

В случае с защитой прав и законных интересов жителей дома № 10 по улице Советской города Струнино Горшков проявил небрежное недобросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей. В период с 1990 до мая 2011 года жители этого дома неоднократно обращались в местную администрацию с заявлениями о неудовлетворительном состоянии конструкций здания и коммуникаций.

Специалисты государственной жилищной инспекции, НПО «Техкранэнерго» в 2007 и 2008 годах при обследовании 40-квартирного 4-х этажного кирпичного жилого дома 1932 года постройки выявили серьезные эксплуатационные дефекты перекрытий, стен здания, имевших сквозные трещины, деформацию конструкций, кровли, канализационной системы.

Главой администрации в январе 2008 года была создана межведомственная комиссия, однако результаты ее работы не соотносились с реальными потребностями и заключениями экспертов об условиях дальнейшей эксплуатации жилого дома.

При бесспорных основаниях признания здания подлежащим сносу или капитальной реконструкции чиновник распорядился силами управляющей компании «Коммунальщик» и акционерного общества «Струнинский тепловодоканал» провести текущие работы по содержанию дома, тем самым допустил дальнейшее проживание граждан в аварийных условиях.

Ссылки Горшкова на отсутствие достаточного финансирования опровергнуты следствием доказательствами того, что с 2008 по 2011 годы он не инициировал перераспределение средств местного бюджета и включение дома в региональную адресную программу в целях расселения граждан, проживающих в опасных условиях. Соответствующая заявка администрацией Струнино подана в администрацию области только в 2012 году.

В результате халатности главы наступило существенное нарушение прав граждан. 17 мая 2011 года около 20 часов 30 минут произошло обрушение внутренней стены и межэтажных перекрытий в 8 квартирах 1-го и 2-го подъездов с 4 по 1 этаж. При частичном обрушении жилого дома погибли 6-летняя девочка и 40-летняя женщина, которые в момент аварии находились в эпицентре разрушения.

В результате произошедшего 11 гражданам, утратившим жилье и имущество, причинен материальный вред в общей сумме около 4 миллионов 400 тысяч рублей.

Следователем СК России по делу потерпевшими признаны 37 граждан, допрошено более 30 свидетелей, проведены судебные экспертизы. На следствии и в суде Горшков не признал своей вины в инкриминируемом деянии.

По совокупности представленных следствием доказательств приговором Александровского городского суда от 17 апреля 2017 года бывшему чиновнику назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. В силу акта амнистии судом Горшков освобожден от исполнения наказания.

Судом частично удовлетворены исковые требования пострадавших. Приговор в законную силу пока не вступил.

Фото “Российской газеты”