Возобновилась подача тепла в детсады Владимира

Как сообщила сегодня пресс-служба администрации города Владимира, в связи с аномально низкой для мая температурой глава администрации областного центра Андрей Шохин распорядился возобновить подачу отопления в муниципальные детские сады.

Отопительный сезон в городе официально был завершён 29 апреля, когда столбик термометра днём уходил за 20 градусов тепла, и большинство владимирцев жаловались на невыносимую жару в квартирах.

Однако теперь небесная канцелярия «жалеет градус», и до выходных ночные температуры будут колебаться на уровне нуля, дневные – на уровне 9-10 °C. Несколько теплее будет лишь на следующей неделе, да и то синоптики обещают весьма умеренные показатели: 4-5 градусов ночью и 12-15 днём.

Фото: http://www.s.0462.ua