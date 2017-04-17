Суздальская казна «поднялась» на матрёшках и медовухе

Бюджет города Суздаля по итогам прошлого года стал профицитным. Отчитываясь под занавес прошлой недели перед горожанами, глава администрации города Сергей Сахаров привёл пусть не впечатляющий, но показатель превышения доходов над расходами городской казны – 2,1 млн рублей.

При более детальном изучении суздальского бюджета выяснились интересные подробности. К примеру, если 2 года назад владельцы гужевого транспорта ни платили ни копейки в бюджет (данные с официального сайта администрации), то в прошлом году они отдали 172 тыс. рублей. План на нынешний год – в пять раз больше: 893 тыс. рублей.

Комментируя для «Призыва» факт привлечения лошадей, а также их владельцев и возниц к «бюджетным отношениям», Сергей Сахаров отметил, что работа с ними, как и с остальными представителями объектов нестанционарной торговли, шла весь прошлый год.

– Администрация действовала строго в правовом поле. Изучали ситуация в индивидуальном порядке, чтобы найти экономически обоснованное решение для каждого. В итоге бюджетные поступления от размещения объектов нестационарной торговли в Суздале только за один год выросли с 1,9 млн рублей до 7,8 миллионов. Планы на нынешний год – около 11,5 млн рублей, – пояснил глава администрации.

В частности, суздальская мэрия планирует увеличить поступления в бюджет от торговли сувенирами. Матрёшки и свистульки уже принесли бюджету миллионы. По сравнению с 2015 годом торговцы сувенирами заплатили в несколько раз больше: 3 млн 428 тыс. рублей вместо 635 тыс. рублей. Аналогично энергично тряхнули мошной и владельцы парковок, стоянок и туалетов: поступления от них перевалили за один миллион.

Но самыми щедрыми в плане «одаривания» бюджета стали владельцы нестанционарного общепита. Они смело могут претендовать на статус кормильцев бюджета: дали космический рост отчислений в городскую казну. Их платежи за прошлый год составили 1 млн 181 тыс. рублей вместо 28,4 тыс рублей в 2015-м. Рост более чем в 40 раз!

Для всех, кто зарабатывает на нестанционарной торговле в Суздале, запланированные отчисления в бюджет даны с «плюсом». В общей казне их доля пока не столь весома.

Однако даже если торговля огурцами и медовухой, матрёшками и варежками будет идти бойко, а продавцы добросовестно поделятся доходами с бюджетом, то времена, когда Суздаль заживёт за счёт туристов, всё же придётся подождать. Город «кормит», в первую очередь, земельный налог (около 48 млн рублей), поступления от продажи и аренды имущества (почти 38 млн рублей) и столько же – дотации от области.

– Минимально необходимая сумма, чтобы превратить город Суздаль в «сказку» составляет 4,6 млрд рублей. Если сохранить тот темп развития, который наметился в настоящее время, то городу потребуется 23 года, – четно признался мэр.

По его мнению, стоит эффективно использовать каждый муниципальный рубль, искать на всех уровнях новые программы, в которых Суздаль мог бы участвовать на условиях софинансирования, и вернуться снова к вопросу о статусе Суздаля. Сейчас это – городское поселение.

Что же касается введения туристического налога, на поступления от которого Суздаль мог бы очень даже рассчитывать, то, как подтвердил глава администрации Суздаля, эта новация пока в стадии обсуждения. Никаких точных сроков его введения пока не озвучено.

Фото: http://static.panoramio.com/photos/large/10909277.jpg