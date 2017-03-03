В Лакинске снова будут пробки

С сегодняшнего дня ограничено движение на 152-м км трассы М-7 «Волга» по обеим её полосам. Как сообщает областная администрация со ссылкой на Упрдор «Нижний Новгород», проводится капитальный ремонт моста через реку Ундолка в городе Лакинске. Ширина полосы на этом участке в каждом направлении составит 3,5 м, максимально разрешённая скорость – 40 км/ч. Планируется, что ограничение будет действовать до 15 июня.

Работы производятся в рамках капитального ремонта трассы М-7 «Волга» на участке с 145-го по 156-й км. ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород» просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанными с ограничением дорожного движения

Между тем, до конца этого года масштабный капитальный ремонт участка с 145-го по 156-й км трассы М-7 «Волга» в городе Лакинске будет завершен.

После этого дорога станет шире и безопасней. Реализация проекта значительно повысит пропускную способность трассы за счет расширения дорожного полотна и ликвидации светофорного регулирования в черте Лакинска. Капитальный ремонт этого участка автомагистрали позволит ликвидировать очаги аварийности и сделать движение более безопасным как для автомобилистов, так и для пешеходов. Кроме того, бессветофорное движение обеспечит снижение вредных выбросов в атмосферу, что положительно скажется на экологической ситуации в городе.

Кроме ремонта моста через р.Ундолка, на трассе установят шумозащитные экраны, барьерное ограждение и дорожные знаки, устроят четыре автобусные остановки с заездными карманами и посадочными площадками, наружное освещение, местные проезды, тротуары и лестничные сходы, будут выполнены работы с устройством системы водоотведения и заменой пяти водопропускных труб.

Пешеходный и транспортный потоки разведут в разные уровни при помощи пяти модульных надземных и двух подземных пешеходных переходов, также будет организовано пешеходное движение в подмостовом пространстве.

Продолжатся работы по вырубке деревьев и кустарника, устройству ростверков шумозащитных экранов, монтажу каркаса, бурению и бетонированию свай для шумозащитных экранов, армированию подпорных стен.

На заключительном этапе капитального ремонта будет проводиться основной массив работ по обустройству федеральной автомобильной трассы и благоустройству полосы отвода.

Напомним, капитальный ремонт участка трассы М-7 «Волга» с 145-го км по 156-й км на подъезде и в черте города Лакинск ведется с 2015 года.