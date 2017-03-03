Денисовка получила связь с «большой землей»

В Ковровском районе увеличивается сеть муниципальных дорог. Недавно была запущена дорога длиной в километр в Ивановском сельском муниципальном образования – от поселка Восход до деревни Денисовка, где постоянное зарегистрированное население состоит из 33 человек. Раньше попасть в это селение, особенно в весеннюю и осеннюю распутицу, было сложно. Теперь бездорожье для денисовцев навсегда ушло в прошлое.

А в 2016 году там же, в Ивановском сельском округе, была проведена реконструкция двухкилометрового участка дороги от деревни Шиловская до деревни Новинки. Раньше там имелся лишь обычный проселок, а общее число постоянных жителей – около 30 человек. Теперь туда и самим селянам легче добраться, и автолавке, а при необходимости и машине «Скорой помощи» куда как проще проехать.

Как пояснил глава администрации Ковровского района Вячеслав Скороходов, всего затраты на строительство и реконструкцию дорожной сети в районе в минувшем году составили 34,5 млн рублей. Кроме того, в 2016 году с учетом пожеланий людей была разработана проектная документация на реконструкцию еще двух сельских автомобильных дорог.

Первая в Клязьминском сельском муниципальном образовании идет от ковровского микрорайона имени Чкалова до села Осипово и далее до деревни Плосково. Туда в непогоду добраться тоже нелегко, так как старая грунтовка, устроенная еще в XIX столетии ковровским уездным земством, идет через вековой сосново-еловый лес и имеет несколько проблемных мест. В Осипово и Плосково в общей сложности проживает 182 человека, кроме того, в деревне сегодня находится немало дачных домов, и с весны до осени численность местного населения существенно возрастает.

Вторая дорога – на территории Малыгинского сельского муниципального образования. Она пролегает от деревни Широково до деревни Зубцово. Работы по реконструкции указанных дорог будут проведены уже в текущем году, необходимые бюджетные средства для этого заложены.

Также в нынешнем 2017 году будет построена дорога в поселок Первомайский Новосельского муниципального образования стоимостью более 3,6 млн. рублей. Благодаря этой дороге появится удобный проезд к кварталу новостроек многодетных семей.

Фото: http://static.panoramio.com/photos/large/33606635.jpg