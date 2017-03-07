Ушел из жизни строитель Доброго

Говорят, что это большой талант очутиться в нужное время и в нужном месте. Сергей Яковлевич сам перемещал водоворот событий, причем, самых позитивных. Достаточно заметить, что при его участии Владимир пережил один из самых масштабных строительных бумов – в 70-е годы здесь стал расти большой микрорайон, неофициально называемый Доброе. И Сергей Иголкин курировал и этот проект, как секретарь Владимирского областного комитета КПСС по строительству. Позже он вспоминал любопытные вещи: и как ударно росли многоэтажки, и как приходилось передвигать тополя, чтобы сохранить зеленой улицу Добросельскую.

Он 15 лет руководил строительной отраслью региона. За это время были построены два из шести наших крупнейших завода – Владимирский тракторный завод и Владимирский химический завод. В Муроме был введен в эксплуатацию Завод им. Орджоникидзе, а в Гусь-Хрустальном – гордость страны и зависть Запада – завод особо чистого кварцевого стекла и стекловолокна. Электромеханический завод и Завод им. Дегтярева в г.Коврове, Механический завод в пос. Балакирево, – все эти гиганты советской экономики строились при нем.

Человек эпохи «великих строек» и в начале 90-х годов оставался в гуще перемен. Создавал ассоциацию «Владимирстрой», которая позднее была преобразована в Союз строителей Владимирской области, многих консультировал.

Его добросовестность и активность высоко отмечены государством. Среди наград Сергей Яковлевича – самые высокие: ордена «Октябрьской революции», «Трудового Красного Знамени» (дважды), «Знак почёта» и другие награды. Но для очень многих профессионалов отрасли и владимирцев он просто – отличный строитель. И это звание не менее почетно!

Он умер 6 марта на 90-м году жизни. Прощание с Сергеем Яковлевичем Иголкиным пройдет 9 марта в 12.00 в Сретенской церкви (г. Владимир, ул. Ломоносова, 17-а). Похороны – в 13.00 на Владимирском городском кладбище в Улыбышево.