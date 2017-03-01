УФАС информирует

28 февраля 2017 года Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «КанцБизнес» (г.Ярославль) на положения документации о проведении электронного аукциона на действия комиссии при проведении электронного аукциона на закупку канцелярских товаров для нужд ГБУЗ ВО «Суздальская районная больница».

По мнению заявителя, аукционная комиссия неправомерно отказала в доступе к участию в указанном электронном аукционе заявке ООО «КанцБизнес» по причине несоответствия требованиям аукционной документации по позиции «Ластик. Для карандашей/чернил».

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «КанцБизнес» по доводам, изложенным в ней, необоснованной.