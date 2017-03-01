УФАС информирует

Жалоба ООО «КанцБизнес» (г.Ярославль) на действия аукционной комиссии признана необоснованной

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28 февраля   2017  года  Комиссия  Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу  ООО «КанцБизнес»  (г.Ярославль)   на  положения документации о проведении электронного аукциона на действия комиссии при проведении электронного аукциона на закупку канцелярских товаров для нужд ГБУЗ ВО «Суздальская районная больница».

По мнению заявителя, аукционная комиссия неправомерно отказала в доступе к участию в указанном электронном аукционе заявке ООО «КанцБизнес» по причине несоответствия требованиям аукционной документации по позиции «Ластик. Для карандашей/чернил».

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы  ООО «КанцБизнес»    по доводам, изложенным в ней, необоснованной.

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