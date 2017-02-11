Кучами старого асфальта пометили остановки до Содышки

По дороге на поселок Содышка (севернее «пекинки»), вдоль которой, как грибы, вырастают новые высотки, с одной стороны, и частные дома – с другой, в нескольких местах появились довольно странного вида площадки. На заснеженных обочинах небольшими квадратами насыпан старый асфальт.

Его и асфальтной крошкой назвать-то трудно, потому что некоторые куски похожи на глыбы. Площадки даже толком не разровняли. Видно, как сняли асфальт с других дорог, так и привезли на новое место. Сгрузили с машин и уехали. Лишь кое-где рабочие попытались утрамбовать асфальтные камушки поглубже в снег, а где-то, наоборот, сделать насыпь повыше.

Только по дорожным знакам и можно понять, что это остановки. Никаких остановочных павильонов, лавочек и урн и в помине нет. Понятно, что с первым же таянием снега эти импровизированные остановочные площадки «расползутся».

Похоже, городские власти сделали второй шаг по пуску общественного транспорта в микрорайон Веризино. Первый был пару недель назад, когда представители муниципалитета провели встречу с застройщиками и решили ускорить процесс выбора автобусных маршрутов. Конкурсы среди перевозчиков пока так и не объявили, на торги лоты с новыми маршрутами ещё не выставили. Но вот за обустройство остановочных площадок взялись с рвением.

Дорога на Содышку от таких преобразований лучше не стала. Безопаснее – тоже. Там и тротуаров-то нет. Люди ходят по заснеженным обочинам. Зато стоять будут хоть под снегом и дождём, но на свежей асфальтовой крошке – на чёрных квадратах, подобных тому, что нарисовал Казимир Малевич, который родился, кстати, 11 февраля (по старому стилю) 138 лет назад.