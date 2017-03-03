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27 февраля 2017 года Арбитражный суд Владимирской области рассмотрел в судебном заседании заявление ООО «Медилон-Фармимэкс» о признании незаконным решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области от 26.09.2016 по делу о нарушении законодательства о контактной системе в сфере закупок о признании жалобы ООО «Медилон-Фармимэкс» на действия заказчика при проведении  электронного аукциона на закупку иммунобиологических лекарственных препаратов для нужд ГБУЗ ВО «Городская поликлиника №1 г.Владимира» необоснованной.

В результате рассмотрения Арбитражный суд Владимирской области решил в удовлетворении заявленного требования ООО “Медилон-Фармимэкс” отказать.

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