Необманутые дольщики в Сновицах-Веризино

Напомним, что дом в микрорайоне «Сновицы-Веризино-2», литер 1 строила компания «СМУ-155». Продажа квартир началась в 2014 году. Ввод дома в эксплуатацию был намечен на второй квартал 2015 года. Так как вначале строительство велось большими темпами, то спрос на квартиры был значительный. Были получены деньги от всех 140 участников долевого строительства. Большинство семей – дольщиков решили улучшить условия проживания с помощью ипотечных и иных кредитов, много из них семей с детьми, часть продали свое жилье и разместились у родственников в ожидании новоселья. Однако радость от предполагаемого быстрого переселенья в благоустроенное жилье была недолгой. «СМУ-155» прекратило строительство во Владимире и других регионах страны. Десятиэтажка должна была стать долгостроем на неопределенный срок.

В декабре 2015 года Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции РФ одобрила план завершения недостроев «СМУ-155» с помощью банка «Российский капитал».

И если в других регионах квартиры в недостроенных домах были проданы не все, а значит у банка была надежда, что часть вложенных в объекты средств вернется, то во Владимире ситуация усугублялась тем, что все деньги от дольщиков были получены компанией банкротом. А значит «Российскому капиталу» для завершения строительства многоэтажки нужно было вложить свои средства без надежды на возврат, что, понятно, было для банка нежелательным. Потребовалось много усилий администраций Владимирской области и города Владимира, чтобы дом в «Сновицах-Веризино» был закончен в ближайшее время. Банк вложил в здание в «Сновицах-Веризино-2» 145, 7 млн рублей. Достройку начали в августе 2016 года. Первоначально планировалось ввести дом в апреле будущего года. Но благодаря договорённостям владимирских властей, банка «Российский капитал» и застройщика Ивановского домостроительного комбината объект был закончен раньше срока.

Сейчас в доме есть все условия для жизни: свет, отопление, газ. Новоселы осматривают квартиры на предмет дефектов и недоделок. Благоустройство около дома – «зимнее», без асфальта, детских площадок и прочих нормальных условий. Во Владимирской областной администрации пояснили, что долгострой должен был стать первым домом из пяти и более домов в микрорайоне, построенных Ивановским ДСК. Эти планы остаются, хотя название строительной компании может и поменяться. А значит, весной новоселы должны увидеть работы по благоустройству прилегающей территории.