Обещанный рейс на Веризино пустят не раньше апреля

Буквально вчера мы сообщили информацию о возможном пуске автобусов в новый микрорайон Сновицы-Веризино. Позитивная новость исходила от застройщиков этого микрорайона. Однако оказалось, что они предвосхитили события, пообещав для новосёлов первый рейс уже в течение месяца. «Быстро сказка сказывается…»

Владимирская мэрия пока только готовит документы для изменения маршрутной сети автобусов. Сегодня в огромный жилой квартал за «пекинкой» не ходит ни один городской маршрут. Там заселено десятки высоток и малоэтажных домов, не меньше объектов – на стадии строительства.

Застройщикам распространение информации скорейшем о пуске автобусов, вводе детских садов и развитии прочей социальной инфраструктуры, безусловно, на руку – это повышает спрос на квартиры. Мэрия в какой-то степени такие новости тоже подогревает. Помнится, еще в 2015 году глава городской администрации Андрей Шохин обещал, что «до конца года решим и вопрос с автобусным сообщением в микрорайоне Веризино». Тогда планировали ввести дорогу-дублер федеральной трассы и пустить туда маршрут №14. Но – не сделали.

Сегодня дорога готова, стоят остановочные навесы, но она чистится лишь изредка и поэтому выглядит заброшенной.

К малоэтажной застройке новоселов везет маршрут №132, конечная остановка у которого на Содышке. Ходит точно по расписанию, но нечасто и с большим перерывом в обеденное время. Цена проезда зависит от места отправления – от 17 до 20 рублей.

Узкая дорога, ведущая к Содышке и малоэтажной застройке Веризино-2, тоже не имеет тротуаров, чистится плохо, но для пешеходов так даже лучше: можно идти по заснеженным краям проезжей части. А вот автомобилистам – хуже: встречный транспорт не может разъехаться в две полосы.



Помимо этого, по «пекинке» курсируют городские автобусные маршруты № 7С, 13С, 14 и 54. До оборудованной остановки от новостроек идти шагом несколько минут, но тротуаров, опять же, нет. В результате пешеходы в ожидании автобусов стоят на поворотах, ведущих к Веризино и Содышке. Это небезопасно.

С нового года местные власти, наконец, взялись за разработку новой версии городской автобусной маршрутной сети. Проекты изменений готовы. Будут ли это два новых маршрута, о чем сообщили застройщики, или к уже существующим добавят «хвосты», пока неизвестно.

Глава пресс-службы мэрии Александр Карпилович пояснил, что документация по автобусным маршрутам, которые будут заходить в Сновицы-Веризино, готова. Перевозчиков будут искать через процедуру торгов.

Напомним, что прежние конкурсы перевозчиков проводились на местном уровне, через конкурсную комиссию, созданную в администрации. Новые же контракты необходимо выставить на электронной площадке госзакупок. Предположительно, будет два лота, которые появятся на площадке в следующий понедельник или вторник.

На организацию торгов, отбор участников и заключение контрактов может уйти 1-2 месяца. Так что автобусное сообщение в Сновицы-Веризино наладят в лучшем случае в апреле текущего года.