Во Владимире новосёлы делят дорогу к дому (видео)

Вчера на улице Центральной микрорайона Коммунар руководители мэрии Владимира встретились с собственниками квартир дома № 5а. Собралось больше 50 жителей, были глава администрации города Андрей Шохин, его заместитель Сергей Сысуев и начальник управления капстроительства Елена Солоухина. Основная проблема новосёлов – отсутствие подъездных путей к дому.

– Наш дом сдан в эксплуатацию еще два года назад. А постоянно в квартирах живут всего 15 семей. Потому что невозможно перевозить вещи, таскать стройматериалы, – пожаловались «Призыву» жители дома № 5а. – К нам такси и «скорая» не могут добраться, не понимают, как проехать.

Действительно, к огромной многоподъездной высотке не подведено ни одной нормальной дороги. Стоит повернуть с Судогодского шоссе в сторону большого строящегося микрорайона, и дорога заканчивается. Вдоль старых частных домов и детского садика ещё идет асфальтированный участок с множеством ям, рытвин и канав, а дальше – грунтовка.

Новенькие высотки принимают в эксплуатацию с асфальтированной придомовой территорией и только. А как до неё добраться, строителей не волнует. В такой ситуации уже несколько лет находятся жители дома № 17 по той же улице Центральной. Машины, проскакав по ямам-лужам 300 метров, паркуются на узенькой придомовой территории. Пешеходам тоже несладко: тротуары есть не везде, в дождь пробирающиеся машины окатывают их водой, в сухую погоду – клубами пыли.

С домом № 5а картина ещё более удручающая. К подъездам со стороны поймы сделана грунтовая насыпь. Риск поездки по ней я испытала на себе ещё весной – во время пути постоянно боялась съехать в поле с этой узенькой земляной дорожки.

К лету у подъездов дома появился асфальтированный островок, но к нему ведёт по-прежнему грунтовка, которую застройщик закрепил щебёночной насыпью. К подъездам со стороны детского садика и филиала детской поликлиники тоже, вроде бы, есть путь, усыпанный щебнем. Но он безобразно разбит, полно рытвин – того и гляди подвеска прикажет долго жить.

По проекту к дому № 5а должна вести другая дорога, но, по информации, озвученной на встрече, она захватывает территорию дома № 17, и тамошние жильцы этому обстоятельству совсем не рады. У них на месте запланированной дороги, в свою очередь, запланирована детская площадка. И отказываться от этой идеи они не намерены.

Понятное дело, такая ситуация не способствует добрососедским отношениям – между жителями домов идёт перманентная война за спорный отрезок. В роли примирителя и выступили чиновники, которые считают, что старый проект в принципе устарел. Он просто не учитывает нынешних реалий, скорректированных, допустим, действиями застройщика дома №5а, который пристроил несколько этажей вверх и вынес подземную парковку наверх, к подъездам. Потому представители администрации предложили другой, новый вариант прокладки дороги.

– Можно сколько угодно судиться, ругаться и спорить, но делу это мало поможет. Мы готовы хоть завтра привезти грунт, сровнять склон с дамбой, проложить с неё дорогу к дому с плавным поворотом. А в центре останется место для просторной детской площадки – выдал готовое решение Андрей Шохин.

Но большого энтузиазма этот вариант почему-то не вызвал. Вернее, так: поодиночке собственники соглашаются на предложение властей. А вместе – когда начинается натиск «инициативной группы» жильцов – отказываются. И снова говорят о судах и тяжбах, о том, кто прав, а кто нет.

В конце концов, глава администрации решил собрать жителей двух домов в понедельник, 19 июня, на своей «поляне». Место встречи – кабинет главы в здании администрации города. Возможно, там удастся расставить точки над «i».